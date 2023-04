Un cycliste décède à Audenarde suite à une collision avec une camionnette

Les témoins avaient déclaré que le conducteur de la camionnette roulait à une vitesse élevée et avait ignoré les signaleurs qui accompagnaient les cyclistes. Il a commis un délit de fuite, mais des membres du club ont pu relever sa plaque d'immatriculation. L'homme, âgé de 25 ans, s'est finalement rendu de lui-même à la police et a été soumis à un test d'alcoolémie et a un dépistage de drogue qui se sont respectivement révélés positif et négatif.

Le parquet a désigné un expert en circulation pour enquêter sur les circonstances de l'accident. "Selon les premières constatations, le conducteur de la camionnette effectuait une manœuvre de dépassement de la première à la deuxième bande, puis a percuté la victime", a déclaré le parquet.

L'homme a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction d'Audenarde. Il est suspecté d'homicide involontaire par défaut de prévoyance, délit de fuite et conduite sous influence.