Vandalisme, agressions... : les chiffres fous des interventions des agents de Securail en 2022

Les faits étaient d’une dangerosité telle que les agents de Securail ont dû intervenir. Et qu’un train transportant plus de 300 navetteurs a dû être évacué. Alors que le convoi en provenance de Bruxelles et en direction de Namur entrait en gare d’Ottignies, dimanche vers 17 h, son accompagnateur a été intrigué par le comportement plus que suspect d’un passager. Lequel, très agité lors du contrôle, a commencé à vociférer des propos laissant penser qu’il pouvait être en possession d’explosifs.