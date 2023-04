À Mont-Saint-Guibert, il découvre sa grand-mère Marie-Christine Francis, dans une mare de sang, assassinée: "J’aurais pu mourir pour elle"

À tout hasard, il enfonce sa clé dans la serrure. Curieusement, aucune autre clé, celle de sa mamy, ne fait obstruction de l’intérieur. Il pénètre et là, c’est l’horreur. “Elle était dans une mare de sang, au sol, avec des bris de verre autour d’elle. J’ai crié mais elle ne réagissait pas. J’ai appelé les secours qui m’ont demandé de prendre son pouls. Sous le choc, je n’en étais pas capable. Trois mois avant, j’avais déjà perdu ma copine, mortellement percutée par un train. Un policier m’a confirmé le décès”, témoigne, pour la première fois, le jeune homme de 21 ans.” Jusqu’ici, j’étais incapable d’en parler. Si vous aviez la douleur que j’ai en moi et à quel point elle me manque.”

Marie-Christine Francis avec Florian ©DR

Des blessures sur le corps de la victime ont laissé apparaître des traces de coups portés par un objet contondant. Un homme, né en 1999, a été identifié comme suspect et interpellé le jeudi à l’aube. “Un copain. Il était chez nous la veille. Il m’avait montré son nouveau gsm et ses écouteurs. Ceux-ci étaient sur le lieu du crime. Surtout, il m’a appelé dans la soirée, comme si de rien était. ‘Ca va frère”, m’a-t-il balancé. Les policiers m’ont demandé de mettre le haut-parleur. S’est-il douté de quelque chose, les a-t-il entendus ? Il a raccroché brutalement. À cinq heures du matin, la police était chez lui.”

guillement J’en fais encore des cauchemars. Toutes les nuits, je me réveille en sursaut à trois heures du matin, après avoir revu la scène lors de ma découverte du corps.

En aveu des faits qui lui sont reprochés, l’individu a été inculpé de meurtre et de vol. “Il venait souvent chez nous, il était nourri, blanchi. Il avait des problèmes de drogue”, complète Florian. “Il est toujours en détention préventive. Cela m’a été confirmé lors de ma dernière audition, il y a un mois.”

À lire aussi

Marie-Christine avait travaillé comme caissière. La couture était sa passion. Elle était veuve. Elle avait une sœur, une fille et quatre petits-enfants. “C’était une femme très souriante toujours à aider les gens, à travailler dans son jardin”, décrit Florian. “Le matin, elle se levait tôt pour aller donner un coup de main au SPAR alors qu’elle était retraitée.”

Un an plus tard, Florian n’a pas retrouvé la paix : “J’en fais encore des cauchemars. Toutes les nuits, je me réveille en sursaut à trois heures du matin, après avoir revu la scène lors de ma découverte du corps. Si je pouvais, je retournerais dans le passé pour être là à ses côtés ce fameux 4 mai. J’aurais pu mourir pour elle car elle ne méritait pas cela. Elle méritait de vivre jusqu’à 100 ans vu l’énergie qu’elle avait.”