"Les banques m'ont enfoncé, je suis à bout" : Jean-Michel, embourbé dans une spirale infernale, doit rembourser une somme colossale

Quand nous le rencontrons, Jean-Michel Dahmoun revient d'Ukraine où il s'est rendu afin de livrer des vivres, des médicaments, des couvertures, ce genre de choses qui manquent là-bas. Dans la vie, Jean-Michel est un homme de cœur.

Mais aussi un homme au bout du rouleau. S'il s'efforce de sourire, c'est pour ne pas craquer quand il raconte sa longue descente aux enfers. La vie lui avait pourtant appris à se battre, lui qui n'est pas né sous une bonne étoile et a grandi dans un orphelinat. Mais là, le Liégeois n'en peut plus. Qu'on vous dise encore qu'il a 53 ans.

En 2012, sa société d'informatique marchait plutôt bien. Ayant besoin de liquidités pour grandir, elle s'adressait à une banque et empruntait, en trois fois, 84 630,11 euros qu'elle s'engageait à rembourser dans les quatre ans. "Ils savaient que j'avais 1 350 euros de revenus mensuels. Ça ne les a pas empêchés d'exiger mon cautionnement alors qu'ils pouvaient se douter qu'en cas de problème, ils auraient toutes les difficultés à retrouver leur argent".

La bascule

Et c'est ce qui est arrivé. Il a suffi, l'année d'après, qu'un mauvais client ne rembourse pas 150 000 euros pour plonger la sprl dans le rouge. Anticipant les problèmes, Jean-Michel Dahmoun contactait la banque et s'engageait personnellement à reprendre la dette à sa charge, à raison de 5 000 euros par an. Le calcul était simple. La société ayant remboursé plus de 50 000 des 84 620 euros, la banque, si elle acceptait, aurait retrouvé son argent dans les six ans. Mais elle a refusé. Et pour Jean-Michel, les difficultés à n'en plus finir commençaient.

"J'étais de bonne foi. Je faisais mon maximum. Un banquier raisonnable l'aurait compris et aurait accepté". Mais pour la banque, la proposition ne correspondait pas au tableau d'amortissement qui prévoyait 18,27 % en cas de non-remboursement.

La banque lançait une procédure de recouvrement et saisissait, à titre conservatoire, la maison familiale. "Ils n'avaient pas beaucoup de scrupules. Nous venions de l'acquérir. Qu'allions-nous devenir, avec nos trois enfants. La petite dernière venait de naître ".

Dix-neuf tribunaux

Le Liégeois s'adressait à la justice, laquelle, annulant la première saisie, lui donnait raison. Est-ce ce qui a provoqué le déclic ? C'est en tout cas alors que le combat a réellement commencé. "J'ai le sentiment que la banque, ou son avocat qui avait subi un échec, en faisaient une affaire personnelle. C'est devenu de l'acharnement ".

En quatre ans, Jean-Michel Dahmoun s'est retrouvé plus de dix-neuf fois devant les tribunaux, pour la plupart sans plus pouvoir se payer un avocat.

Sans surprise, les juges confirmaient qu'il devait assumer ses engagements. "Je ne l'ai d'ailleurs jamais contesté. Ce avec quoi j'ai un problème, c'est cette politique des banques qui consiste à tout mettre en œuvre pour engranger un maximum d'intérêts. En définitive, elles gagnent à ce qu'il y ait des clients qui ne remboursent pas. Ça permet d'appliquer, comme dans mon cas, un intérêt supérieur à 18 % au lieu des 4 % d'un remboursement normal. Ajoutez les frais de recouvrement et de procédure, et ça devient infernal. J'avais moins de 30 000 euros à rembourser mais avec les 18,27 % d'intérêts et tous les frais, l'addition dépassait temporairement 50 000 euros."

Spirale d'enfer

Sous la pression, vue la situation, Jean-Michel Dahmoun était forcé de vendre une partie de son patrimoine, dont la maison familiale. "Je n'ai jamais fui mes responsabilités. Bien au contraire, je les assumais. Avec l'argent de la vente, je faisais à la banque une proposition de 40 000 euros en ajoutant que ce serait alors 'pour solde de tout compte'. Dans mon esprit, c'était très raisonnable. Je voulais en terminer une fois pour toutes car j'aurais été incapable de continuer de supporter ces 18,27 % d'intérêts le reste de ma vie".

Cette fois encore, la banque disait non. "Ils m'ont écrit que s'ils refusaient, c'est parce que j'avais osé me défendre, et qu'ils voulaient avoir les intérêts".

Spirale infernale. À ce jour, sur les 84 630 euros, Jean-Michel a payé plus de 90 000 et la banque, une banque bien connue, comptant les intérêts et les frais, réclame encore plus de 50 000.

Et ne fait aucun geste : le tribunal, pour protéger Jean-Michel Dahmoun et limiter les intérêts qui courent, accordait la médiation de dettes. En réaction, la banque faisait sauter cette protection afin de se garantir ces intérêts auxquels il n'est définitivement pas question pour elle de renoncer.

Plaintes en justice

L'affaire est en justice. La prochaine audience est prévue devant la cour d'appel de Liège. Jean-Michel espère que ce sera la dernière. "Entre-temps, ils ont bloqué mes comptes depuis novembre 2021. De plus, comme je leur ai reversé volontairement de l'argent quand j'avais la possibilité, je me retrouve sans être en mesure de payer un avocat pour me défendre. Je devrai donc me défendre tout seul en ayant en face de moi la crème des avocats spécialisés de cette banque. Ce sera le pot de terre contre le pot de fer. Ils vont donc pouvoir me manger tout cru".

Pour sa part, Jean-Michel Dahmoun et sa société ont déposé deux plaintes pénales (pour faux et usage et organisation frauduleuse d'insolvabilité). Les deux sont en instruction, au parquet de Liège, chez le juge Philippe Richard.

Jean-Michel Dahmoun, lessivé, est en burn-out. Ce grand bonhomme d'1 m 93 est suivi par les médecins et psychologues. Son couple, qui n'a pas supporté la pression, s'est brisé. Il n'a plus la force ni les moyens. Il a pensé au pire et nous voyons bien que les idées noires ne sont pas loin. C'était le sens de sa démarche. Il voulait, par son témoignage, dénoncer les pratiques bancaires qui, dit-il, "poussent les plus faibles, sous silence, au suicide".