Cyclistes en danger sur nos pistes cyclables : “Il faut supprimer l’obligation de les emprunter ainsi que les PV !”, hurle le Gracq

Cette annonce fait suite à une polémique survenue en Flandre. Dimanche, la zone de police du Hageland, en Brabant flamand, a infligé des amendes de 58 euros à pas moins de 65 cyclotouristes différents parce qu’ils ne circulaient pas sur la piste cyclable. Parmi ceux-ci, un groupe de dix cyclos. Actuellement, le Code de la route considère qu’un groupe de moins de 15 cyclistes doit circuler sur la piste cyclable.

Dans le Code de la route réformé envisagé, la définition des “pistes cyclables praticables” sera affinée. Lorsque la piste est considérée comme impraticable, il est autorisé de circuler sur la chaussée. Après la réforme, le concept ne sera plus limité aux nids-de-poule ou aux infrastructures en mauvais état, mais pourra aussi concerner, par exemple, la présence de feuilles mortes ou de terre sur la piste cyclable. Par ailleurs, le nombre de cyclistes nécessaire pour être considéré comme un groupe passera de quinze à dix.

Pourquoi pas, c’est déjà ça de pris, semble-t-on entendre en provenance du Gracq. “Mais cela ne réglerait rien. Ce qu’il faut, c’est supprimer l’obligation imposée aux cyclistes de circuler sur une piste cyclable. Qu’il puisse choisir lui-même entre la piste ou la route selon le danger perçu. Et donc remplacer les panneaux obligataires D7 et D9 par des panneaux F99 laissant libre choix”, énonce Luc Goffinet, chargé de Politique wallonne&fédérale au Gracq, qui agit pour rendre les déplacements à vélo plus sûrs, plus agréables et plus faciles pour tous à Bruxelles et en Wallonie.

Bigre… Liberté totale alors que des pistes coexistent avec des chaussées hors zone 50, ultra fréquentées par des voitures comme des camions, des routes régionales par exemple.

Eh bien oui : “De trop nombreuses pistes sont dans un tel état qu’il faut laisser l’appréciation du danger aux usagers. C’est malheureux mais c’est ainsi”, commente Luc Goffinet. “0n ne peut tout de même pas mettre en infraction la moitié des cyclistes échaudés par les pistes. De trop nombreuses pistes sont obsolètes, trop anciennes, même les neuves présentent des dégâts. On y trouve du verre, des graviers, des branches d’arbres, des feuilles. Avec des vélos de course, aux pneus plus fins, c’est encore plus dangereux. En, les pistes sont souvent très étroites. Entre un mètre et un mètre vingt. Impossible de dépasser. Il y en a même qui sont en pavés. Il ne faut pas croire que c’est nécessairement mieux en Flandre. Il y a juste qu’il y a plus de pratiquants et donc plus gens qui se plaignent.”

Pour améliorer la situation, il faudrait déjà un contrôle régulier. “Ce qui réclamerait des moyens financiers et humains, aussi bien pour les routes régionales et communales. Mais il y a aucun audit. Seules les routes sont inspectées, à l’affût de nids-de-poule par exemple. Une voiture d’inspection qui les parcoure à cette fin ne va pas pouvoir évaluer les pistes cyclables. Au niveau des communes, seule une très faible minorité fait ce travail d’inspection et, le cas échéant, d’entretien et de réparation.”

Ensuite, il faudrait les moyens d’entretenir régulièrement et, le cas échéant, de réparer. Suite à une question écrite posée par le député wallon Antoine Hermant, en avril 2022, le ministre Philippe Henry a indiqué que la Région wallonne dépensait annuellement un budget de 2,2 millions d’euros pour le brossage des 2 305 km de pistes cyclables le long de voiries régionales. Les entretiens des différents RAVeL sont à la charge des communes concernées. “Il est prévu un brossage des pistes 6x fois par an pour les pistes le long des routes du réseau structurant et toutes les routes de 2x2 bandes et de 4x bandes par an pour les pistes séparées. Ces fréquences sont moindres, respectivement 4x et 3x par an sur les routes du réseau non-structurant.”

”C’est largement insuffisant en termes de moyens budgétaires et humains vunl'ampleur des dégâts”, conclut Luc Goffinet.

