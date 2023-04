"La Cour vous présente des excuses": Yorick, inspecteur de police accusé à tort par un collègue, a vécu l’enfer avant d'être blanchi par la justice

Nous aurions entendu la présidente, Sophie Leclercq, s'adresser au policier Yorick qu'on jugeait. "Monsieur, la Cour vous présente les excuses de la justice pour ce qu'elle vous a fait subir."

Nous aurions vu un policier être secoué par des sanglots. Nous aurions vu un collègue le rejoindre et le prendre par l'épaule. C'était, pour Yorick, inspecteur principal à la zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre), la fin de cinq ans et demi d'enfer.

C'est son histoire, celle d'un inspecteur dénoncé en interne par un collègue qui l'accusait à tort, que nous avons voulu reconstituer.

Une injustice lavée par la justice.

À lire aussi

Mise des menottes

Nous sommes à Etterbeek, la nuit du 26 septembre 2017, et une patrouille a l'attention éveillée par une Mini Cooper. Ils sont deux à bord, et de la cocaïne, en petite quantité, est trouvée lors du contrôle du véhicule.

Lequel part vite en vrille. L'un des occupants, qui s'oppose à la mise des menottes, est plaqué au sol et blessé au coude.

L'homme est amené au commissariat, à Woluwe, et mis en cellule. Avec les caméras, on sait qu'il est 2 heures 50 minutes et 32 secondes quand l'incident éclate. Des cris provenant des cellules sont entendus, à l'accueil, par l'inspecteur de permanence.

C'est ici, pour comprendre l'affaire, qu'il faut expliquer que l'avocat Bernard Tieleman, qui défendait l'inspecteur Yorick, a pu plaider que cet inspecteur de permanence, qui avait eu une histoire avec son client, n'était pas le mieux placé pour dénoncer son collègue. Les deux n'étaient pas dans les meilleurs termes depuis que Yorick, plus haut gradé, avait dû le recadrer sur le plan professionnel et était intervenu dans une certaine affaire de violences extra-conjugales.

La cour d'appel écartera d'ailleurs le témoignage de l'inspecteur de permanence, le jugeant "contredit par les éléments" du dossier. En attendant, tout est parti de là.

"Pluie de coups"

L'inspecteur de permanence racontait que le détenu, qui refusait de communiquer le code PIN de son téléphone portable, avait été tabassé en cellule. Yorick en particulier avait sauté à sa gorge afin de l'étrangler puis l'avait pris par la jambe pour le tirer hors de la cellule. Selon le policier de permanence toujours, les violences s'étaient poursuivies dans le couloir des cellules. Il avait vu le détenu "recroquevillé sur lui-même" afin d'éviter "la pluie de coups" que Yorick continuait de lui porter.

Il était vers les trois heures du matin. À l'arrivée des collègues de jour, l'inspecteur de permanence dénonçait Yorick et un second policier, Alex, à la hiérarchie. Et l'affaire commençait. Elle allait durer cinq ans et six mois.

Il y avait pourtant matière à s'interroger. Lors de sa première audition, le détenu ne se plaignait de rien ni faisait la moindre allusion. Il refusait d'être examiné par un médecin - ce qu'on appelle, dans le jargon, le 'vu et soigné' - qui lui était proposé. Il n'a jamais fait parvenir de constat de lésions ni de photos montrant des blessures autres que celle de son coude blessé au début de l'intervention, avant d'arriver au commissariat, quand les policiers l'ont plaqué à terre.

L'avocat Bernard Tieleman s'étonnera que l'inspecteur de permanence, qui affirmait avoir vu le détenu recroquevillé sur lui-même pour se protéger de la pluie de coups, ait laissé faire ses collègues et ne soit pas intervenu.

En 2017, les inspecteurs Alex et Yorick étaient suspendus préventivement "dans l'intérêt du service et l'attente des résultats de l'enquête."

Yorick niait. Pour lui, l'intervention s'était déroulée dans les règles. A un moment, il était effectivement intervenu mais n'avait fait que "repousser le détenu d'une main" pour aider le collègue Alex à le maîtriser.

Écarté depuis 2017, Yorick n'a pu reprendre le service que le 15 mars 2021, après trois ans et demi de suspension, et pas "comme avant". Toujours sous le coup de la suspicion, il allait rester encore deux ans placardisé, confiné à des tâches administratives, sans contact avec le public.

Légitimes et proportionnés

Et pourtant, il s'en est fallu de peu.

Le premier juge, le 27 avril 2020, l'avait en effet déclaré coupable de violences policières, et condamné à 640 euros d'amende.

N'acceptant pas la décision, Yorick se pourvoyait en appel. Et c'est ici que l'affaire appelle la réflexion.

Le premier juge avait visionné les images des caméras de surveillance du commissariat. La cour d'appel a visionné les mêmes images. Incroyable de constater que des juges ayant vu les mêmes images ont abouti à des conclusions si radicalement différentes.

La cour d'appel remet les choses à leur place. L'arrêt commence par rappeler que "le premier juge retenait la culpabilité, estimant que l'inspecteur a participé, de manière certes secondaire mais néanmoins active, aux faits de violences".

Selon la cour, "le dossier répressif et l'analyse de celui-ci ne permettent pas d'aboutir à une telle conclusion. (...) Il doit être conclu que les actes posés (par le policier Yorick) étaient légitimes, proportionnés et strictement nécessaires, eu égard aux circonstances de l'espèce ".

La cour s'appuie sur les images et sur le témoignage d'un autre collègue (autre que l'inspecteur de permanence) ayant lui aussi assisté à la scène dans le couloir.

Or ce collègue ne parlait pas de violences mais simplement d'un "accrochage " lors duquel Yorick a maîtrisé le suspect "de manière conforme" afin de le "remettre en cellule en toute sécurité".

Le second policier mis en cause, Alex, que défendaient Bernard Tieleman et plus tard Jean-Philippe Mayence, obtient quant à lui la suspension du prononcé.

C'est la fin du cauchemar pour l'inspecteur principal Yorick qui, après 29 ans d'une carrière exemplaire, a dû subir pendant 42 mois le poison du soupçon, et 25 % de privation de salaire.

Le policier est définitivement blanchi et, fait exceptionnel, la Cour, après l'avoir l'acquitté, a eu cette élégance, belle et remarquable, de lui présenter les excuses de la justice.