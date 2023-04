Mort du petit Raul à Gand: "Sérieusement choqué", l'ex-compagnon de la mère affirme ne pas être impliqué

"Il est sérieusement choqué", selon son avocat Sven Staelens. "Il comparaîtra vendredi devant la chambre du conseil qui décidera de son maintien en détention". L'homme de 34 ans "a fait des déclarations très détaillées et coopère à l'enquête", assure Me Staelens. "Il n'a pas peur de la confrontation avec la mère de Raul". La défense n'a cependant pas commenté la position du prévenu sur les chefs d'inculpation.

Découvert le 13 avril dans le Houtdok, à Gand, le corps du jeune garçon était enfermé dans un sac de sport. Il aurait été jeté à l'eau fin janvier. Sa disparition était passée inaperçue jusqu'à ce que des proches de la famille alertent les autorités.

Le trentenaire a été interpellé le 14 avril à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Il est soupçonné d'être impliqué dans la mort de Raul. Devant la justice néerlandaise, l'homme a accepté la procédure de remise accélérée à la Belgique. Il a été extradé mardi matin avant d'être interrogé par la police pendant des heures. Il a comparu mercredi devant le juge d'instruction de Gand, qui l'a placé sous mandat d'arrêt. Le parquet a confirmé son arrestation, sans préciser les chefs d'inculpation.

Yoana M., la mère de Raul, âgée de 34 ans, a également été placée sous mandat d'arrêt la semaine dernière par le juge d'instruction. Elle est, entre autres, soupçonnée d'homicide involontaire, de coups et blessures et de l'élimination du corps.

Dans ses déclarations initiales, faites avant la découverte du corps, elle avait nié son implication dans la mort de son fils. Elle était pourtant présente au moment où le corps de Raul a été jeté à l'eau, selon les déclarations de sa fille.

Raul aurait été victime de graves violences intrafamiliales, a affirmé le parquet de Flandre orientale sans donner plus de précisions. Il serait mort après avoir été frappé à la tête par sa mère avec une bouteille thermos, selon les déclarations de sa grand-mère aux médias roumains. Ces déclarations n'ont pas pu être confirmées par les enquêteurs.

La mère et son ex-compagnon se rejettent mutuellement la responsabilité de cet infanticide. "L'enquête se poursuit et montrera qui a été impliqué dans ce dossier et de quelle manière", explique Me Staelens.