"Ce n'était pas un 'individu', il s'appelait Michel et était mon ami" : un mois après, enquête sur le drame à la Clinique psychiatrique Fond'Roy

Les médias relayaient l'information et, convenons-en, le drame était vite oublié. Sauf pour Arnaud pour qui l'"homme de 49 ans" n'était pas un "individu" anonyme.

"Il s'appelait Michel Touré. Il avait un nom, il s'appelait Michel et était mon ami"

Quand nous le rencontrons, c'est un devoir d'amitié qu'Arnaud voulait remplir. "Comprenez-moi, il ne m'appartient pas de juger les circonstances. Michel était en psychiatrie depuis plus de vingt ans. Ce que j'aurais aimé faire comprendre, c'est que derrière le 'patient psychiatrique' comme on l'a décrit, se trouvait un homme que la vie n'a pas gâté, qui n'était sans doute pas adapté mais avait une existence, des sentiments, un cœur, une richesse, des qualités. Michel, que j'ai connu, avait une famille, et des amis qui l'appréciaient, et cela mérite réflexion".

"Le temps de la glande"

Ils avaient 17 ans et, l'un et l'autre en grand décrochage scolaire, suivaient un même parcours à la marge. La vie a plutôt souri à Arnaud qui s'en est sorti, a fondé une famille et a bien tourné.

Pourquoi l'un, pourquoi pas l'autre.

Les deux, inséparables, fréquentaient les boîtes de nuit bruxelloises de l'époque. Sa coiffure afro valait à Michel Touré le surnom de "Jackson". Né d'un père sénégalais et d'une maman ixelloise, Michel, beau gosse, attirait les regards des filles. "On brossait les cours et on passait le temps à glander. On nous trouvait dans les snacks, les lunaparks, les boîtes de nuit. On passait les après-midis à jouer au snooker et au billard américain. Ou alors au cinéma, où l'on resquillait les séances. On se nourrissait de frites, de Coca et de hamburgers. Michel, lui, ne buvait que du Fanta."

Nous sommes dans les années 1990, les débuts de la musique techno. "On fumait, d'accord, mais ça ne faisait du mal à personne. On n'a jamais volé ni agressé. On ne s'est jamais fait ramasser par la police. Pourquoi l'aurions-nous été ? "

Arnaud, d'ailleurs, deviendra agent de sécurité, agréé par le ministère de l'Intérieur.

"Michel et moi étions comme deux frères. Michel était joyeux, jovial. C'était quelqu'un sans pensées négatives. Il était très communicatif, profond, très tourné vers les autres. Un chouette ket ".

Et si la vie les a séparés, ils évoquaient, lorsqu'ils se croisaient, ce qui arrivait, le bon vieux temps de cette amitié qui n'a jamais cessé. "Nous n'étions pas seuls. Nous formions une petite bande et nous l'aimions, notre Jackson".

Fumette et amphétamines

Dans les années 2000, Arnaud apprenait que leur ami Michel Touré avait dû être interné à l'Institut Titeca, à Schaerbeek, qui accueille les personnes présentant des troubles psychiatriques. "J'ai toujours pensé que c'était la conséquence, en tout cas pour partie, des drogues qu'il prenait. Ensemble, on fumait des joints. Lui était passé à la cocaïne, au LSD, aux amphètes. Des cocktails méchants".

A Titeca, Michel Touré, s'il obtenait des sorties autorisées, ne les utilisait pas à bon escient. De sorte que les suivantes étaient supprimées. "C'était très encadré. Il y avait les médocs qu'il devait prendre. J'allais le voir. Je voulais rester en contact. Je gardais le souvenir des bons moments. On pouvait sortir et je l'emmenais faire un tour. Il demandait vite à rentrer à Titeca. Je pense avoir fait ce que j'ai pu pour l'aider. Je lui apportais ce qu'on pouvait, des baskets, des jeans, des boissons, du tabac à fumer, ce genre de choses qui étaient autorisées "

Les années ont passé et Michel est resté interné vingt-deux ans. Arnaud ignorait d'ailleurs qu'il avait quitté le centre hospitalier Titeca pour être transféré à la Clinique Fond'Roy.

"Quel que soit son passé, Michel ne nous a jamais influencés en mal, ni moi ni la bande des copains. C'était pas un voyou. C'est ce que je voulais dire. Il n'entraînait personne sur la mauvaise pente. Avec Jackson, c'était faire la fête. Du genre baba cool, peace and love".

Questions

Jusqu'à ce 21 mars où les médias annonçaient la mort, à la Clinique Fond'Roy, d'un "patient psychiatrique tué par la police".

La presse ne donnait pas son nom. "Quand on a su que c'était notre Michel Touré, nous avons pleuré. Effondrés nous sommes. Et je reste, depuis un mois, sous le choc".

Arnaud le répète : il ne connaît pas les circonstances. "Je ne me mêle pas de cela. Le parquet a ouvert un dossier. L'enquête est au Comité P. On a des questions. N'y avait-il pas une autre manière de procéder ? Après le premier tir, qui aurait touché Michel le bras, le second tir, dans l'abdomen, était-il nécessaire et indispensable ? On s'interroge. On verra les résultats de l'enquête ".

Sa démarche, on l'a bien compris, se situe à un autre niveau. "Je veux simplement remettre les choses à leur place. Je voulais mettre un nom et un visage à notre ami. Michel n'était pas un individu anonyme. Nous l'avons connu comme quelqu'un de bien".

Les psychiatres alertent

Pourquoi non plus ne pas voir la réalité ? Du déséquilibré d'il y a quinze jours qui a foncé dans un commissariat de police à Bruxelles à l'affaire du policier Thomas Montjoie égorgé l'an passé par un déséquilibré à Schaerbeek, de plus en plus de drames sont liés à la santé mentale.

Dans le même temps, psychologues et psychiatres, tel le professeur Paul Verhaeghe, alertent : "On fabrique des patients psychiatriques à la chaîne. De plus en plus d'enfants et d'adultes sont aux prises avec des problèmes psychologiques, alors que l'on ne touche pas aux causes sous-jacentes."