Écrire un SMS, lire, se maquiller… tout en conduisant : pour un automobiliste sur dix, ce n’est pas dangereux !

Avec un fléau qui s’est généralisé depuis l’arrivée des téléphones portables et encore plus des smartphones : aujourd’hui, de nombreux automobilistes écrivent des SMS, surfent sur Internet, participent à des visioconférences ou regardent des films tout en conduisant. Avec, forcément, une diminution de leur attention sur la route. Selon de nombreuses études, écrire un SMS tout en roulant multiplierait les risques d’accident. “Depuis la généralisation des smartphones, des réseaux sociaux et autres applications, notre quotidien a changé, confie Belinda Demattia, porte-parole de l’Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR). Le multitasking (NdlR : le fait d’accomplir plusieurs tâches en même temps) est devenu une pratique courante. S’agissant de tâches simples, comme regarder la télévision, cuisiner ou manger tout en surfant sur son téléphone, cela ne présente a priori pas trop de difficultés ni de dangers. Il en est tout autre lorsqu’il s’agit de circuler sur les routes, car c’est une tâche bien plus complexe qu’il n’y paraît. Les experts médicaux l’affirment : conduire requiert toute notre concentration. Et au volant, faire correctement 2 choses en même temps s’avère mission impossible.”

Des chiffres inquiétants

L’AWSR s’est penchée sur la question. Et livre aujourd’hui des chiffres inquiétants : un peu plus d’un Wallon sur trois (36 %) reconnaît lire des SMS et autres notifications en roulant, et un sur quatre (27 %) avoue même écrire des messages, e-mails ou autres tout en conduisant. “Lors d’un créneau étroit ou lors de l’insertion dans un trafic dense, il ne viendrait à l’esprit de personne de consulter son smartphone. Les conducteurs font alors en sorte d’être concentrés à 100 % sur la route. À l’inverse, en ligne droite par exemple, le conducteur qui utilise son téléphone perd rapidement sa connexion à la route : il devient moins attentif, a une conduite plus aléatoire, réagit plus lentement à une situation imprévue, et freine plus brusquement. C’est là que réside le danger face aux nombreux évènements et circonstances risqués et imprévisibles qui peuvent survenir sur la route.”

Certains assument : la conduite ne devrait pas, selon eux, nécessiter une concentration à 100 %. Près d’un Wallon sur dix s’estime en effet tout à fait capable de conduire en faisant autre chose. En clair, qu’il n’est pas dangereux de conduire tout en effectuant d'autres tâches !

Un Wallon sur trois estime par ailleurs facile de lire sur un écran de smartphone au volant et un sur cinq (18 %) considère même qu’écrire un SMS ou un e-mail au volant est plutôt facile.

Un cerveau avec des capacités... limitées

Ce n’est pourtant pas l’avis des scientifiques en la matière. Notamment de la neuropsychologue Anne-Sophie Mortgat. “Notre cerveau est extrêmement brillant, mais il a des capacités limitées, explique-t-elle. Si on fait deux choses en même temps, il va en réalité très vite passer de l’une à l’autre. Si les activités sont complexes, il ne pourra plus traiter toutes les informations de manière égale et il sera contraint de partager son attention entre les deux tâches à exécuter.”

Malgré des automatismes qui pourraient se créer par l’habitude, comme ceux qui nous permettent d’accomplir certaines tâches simultanément comme monter un escalier en lisant un SMS, cela ne s’appliquerait pas à la conduite. “Conduire est en effet une activité complexe qui ne peut pas être basée uniquement sur des automatismes. Même si nous connaissons parfaitement notre véhicule et la route à emprunter, nous n’avons aucune prise sur les évènements qui pourraient survenir pendant le trajet. Un conducteur qui utilise son téléphone sera peut-être en capacité de conduire, mais il ne sera pas capable de réagir à temps.”

Selon l’AWSR, un conducteur qui se laisse accaparer par son téléphone en conduisant manquerait en effet 30 à 50 % des informations de son environnement immédiat. “Un déficit d’attention qui a un impact direct sur son risque d’accident : il est multiplié par 4 à la simple lecture d’une notification, tandis que ce facteur de risques monte jusqu’à 10 lorsque le conducteur rédige un message ou un e-mail.”