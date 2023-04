Ils piratent un distributeur de billets et dérobent… 100 000 € !

Selon nos confrères français de La Dépêche, un véhicule se serait stationné sur le parking réservé aux commerces et situé près du distributeur, dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 avril. Deux individus sont alors sortis de la voiture pour se diriger vers le distributeur de billets. À l’abri des regards, ils ont disqué la façade du DAB avant de procéder au branchement de câbles pour se connecter à l’appareil. Les pirates ont alors pu faire cracher l’appareil qui leur a distribué des centaines de billets. Le préjudice total est évalué entre 60 000 et 100 000 €. Sans être inquiétés, les hackers ont ensuite pris discrètement la fuite.

Ce n’est pas la première fois que ce type de procédé est utilisé en France, c’est même la deuxième fois en un mois que cela se produit en région toulousaine. Début avril, un distributeur situé à Labege avait été piraté avec le même mode opératoire. En février 2022, peu de temps après l’arrivée en France de cette nouvelle technique appelée Jackpotting, quatre spécialistes avaient été interpellés à Lyon. Ils s’étaient appuyés sur les connaissances d’un hacker russe pour entrer dans le système des distributeurs de billets.