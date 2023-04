Le jeune homme, 19 ans, gilles de La Louvière et membre de l’équipe U19 de la Raal, était sorti avec des amies dans un bar du côté de Mons. Au retour, il montera en tant que passager dans la voiture d'une connaissance. Avant que celle-ci parte en tonneau, plusieurs kilomètres plus loin. Le conducteur, ivre, s'en sortira. Matthieu, lui, sera tué sur le coup.

Depuis, Alfio et Nathalie se battent au quotidien en mémoire de leur fils. Objectif : que le permis de conduire des chauffards de la route leur soit systématiquement retiré après un accident grave, jusqu'au procès. Histoire d'éviter que le conducteur en cause puisse reprendre le volant avec un certain sentiment d'impunité. Car à l'heure actuelle, rien n'empêcherait Paolo Falzone, responsable du drame de Strépy, de reprendre le volant une fois sorti de prison, hormis un bracelet électronique.

Une cause entendue, entre autres, par le MR, qui vient de déposer une proposition de loi en ce sens. A la barre, l'ancienne première ministre Sophie Wilmès et le chef de groupe MR à la Chambre, Benoit Piedboeuf. "Nous avons rencontré Alfio Sardo, confie Sophie Wilmès. Son histoire nous a beaucoup touchés. Nous avons été très surpris d’apprendre que le conducteur, malgré les circonstances de l’accident, avait pu reprendre le volant après deux semaines. Pouvoir récupérer son permis si rapidement n’est pas à la hauteur de la gravité de la situation. De plus, ce faisant, rien n’indique que le conducteur comprenne la portée de ses actes ou, même, ait pris les dispositions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Je tiens à rappeler en effet que les statistiques montrent que, dans le cadre des accidents de la route, le taux de récidive est quand même important."

Selon Benoit Piedboeuf, Alfio Sardo a ici soulevé des questions "légitimes" auxquelles "il fallait répondre. Son plaidoyer a d’autant plus d’écho que l’actualité a mis sur le devant de la scène des drames terribles, comme à Strépy-Bracquegnies l’année passée. Les témoignages en provenance du terrain nous confirment bien qu’une demande de retrait du permis de conduire est possible mais, dans les faits, cette voie est encore trop peu utilisée par le parquet. C’est pourquoi nous souhaitons allonger de manière significative la durée de suspension du permis de conduire. »

Concrètement, le texte, qui doit désormais suivre le processus législatif classique, se structure en deux volets. Dans le premier, le but est de systématiquement requérir une ordonnance de prolongation du retrait du permis de conduire de l’auteur auprès du tribunal de police, au-delà de 15 jours. Et ce, pour une période de trois mois maximum, "comme le prévoit la loi et dans le respect des droits de la défense". Ensuite, il serait demandé au Procureur du Roi de systématiquement renouveler la demande de prolongation jusqu’au prononcé du jugement en première instance.