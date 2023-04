Paolo Falzone pourrait sortir de prison sous bracelet électronique mais le parquet va en appel, son avocat réagit: "Aucun risque de récidive"

La décision est tombée ce vendredi après-midi. Et cette-fois, selon la Chambre, Paolo Falzone pouvait sortir et bénéficier d’un bracelet. Sauf que ce ne sera pas pour tout de suite. Le parquet fait appel. Il a toujours mis en avant le risque de récidive, notamment. La décision de la chambre du conseil devra donc être confirmée (ou pas) dans les quinze jours.

Pour rappel, le 20 mars 2022, dans des circonstances qui restent encore à éclaircir, Paolo Falzone avait foncé dans un groupe composé de gilles, de musiciens et de leurs suiveurs alors qu’ils venaient de quitter les locaux de la salle omnisports. C’est dans la rue des Canadiens toute proche que l’accident s’était produit. Inculpé de meurtre pour une des victimes, Paolo Falzone est aussi poursuivi pour homicide involontaire pour cinq autres victimes.

Jusqu’ici, outre le risque de récidive voire de collusion aussi, le critère de l’absolue nécessité était aussi évoqué. Il s’agit d’une notion juridique melting-pot qui tient compte de la sécurité publique et, notamment, de l’émotion que pourrait susciter, au sein d'une population, une sortie de prison sous bracelet ou une libération conditionnelle.

Trois mois après les faits, Paolo Falzone avait déjà obtenu son bracelet électronique mais le parquet avait gagné en appel. Depuis, chaque demande a été rejetée... jusqu’à ce vendredi. Cette fois, en perspective de cet appel, Frank Discepoli est plus optimiste. “Pour accéder à notre demande, je sens que la Chambre a répondu à une logique de temporalité. Elle a attendu un an et, surtout, que la période de carnaval soit passée. Et puis, la reconstitution vient d’avoir lieu. Il n’y a plus de risque de collusion, par exemple avec le passager (Ndlr. inculpé pour non-assistance à personne en danger.”

Me Discepoli. ©EdA - Florent Marot

”Ni Monsieur Falzone ni moi ne comprenions jusqu’ici le risque de récidive avec une détention contrôlée”, nous commente encore l’avocat. “Avec le bracelet électronique, mon client devrait rester à résidence et n’aura pas de véhicule. Comment pourrait-il donc être un danger ? Et nous avons une solution toute prête pour qu’il puisse habiter dans un endroit géographiquement très éloigné de La Louvière. ”

