La rave party continue sur le domaine militaire de Brustem, la phase provinciale du plan de gestion de crise déclenchée

La police locale a reçu des renforts de la police fédérale ainsi que de la Défense. La fête clandestine n'a pas été arrêtée car la priorité est de surveiller et de sécuriser les environs et de venir en aide aux riverains. Samedi soir, la cellule de crise rassemblant des représentants de la police fédérale et locale, de la Défense, du parquet, du centre de crise de la province du Limbourg et la cellule de sécurité de l'administration locale de Saint-Trond s'est à nouveau réunies pour voir quelles mesures supplémentaires pouvaient être prises concernant la rave party organisée sur l'ancienne base aérienne de Brustem.

Depuis samedi après-midi, des opérations de police ciblant l'alcool et la drogue sont par ailleurs organisées dans toute la province pour contrôler les personnes qui avaient prévu de se rendre à Saint-Trond pour participer à la rave party. Plusieurs procès-verbaux ont ainsi déjà été dressés, notamment pour des infractions liées à la drogue.

La solidarité des zones de police qui y participent est particulièrement grande. "Il y a des équipes sur et autour du site 24 heures sur 24. Les organisateurs, les co-organisateurs et les participants sont identifiés, de même que les infractions car il s'agit d'une réunion illégale", souligne Ingrid Kempeneers, la bourgmestre de Saint-Trond.

La rave party devrait toutefois se poursuivre jusqu'à lundi soir, selon certaines informations.

La ministre fédérale de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a, quant à elle, déclaré sur Twitter suivre de près la situation et être en contact étroit avec la bourgmestre de Saint-Trond et le gouverneur de la province de Limbourg, Jos Lantmeeters.

"Les forces de l'ordre, dont la police fédérale qui appuie la police locale depuis samedi, ont misé sur la concertation et le dialogue afin de contrôler la foule et assurer la sécurité de l'endroit. Les autorités locales ont estimé qu'une évacuation en toute sécurité d'un terrain aussi vaste et complexe n'est pas possible pour l'instant. Pour ces raisons, il a également été décidé de déclencher la phase provinciale (du plan de gestion de crise, ndlr.). J'ai confiance dans l'enquête qui sera menée pour identifier les organisateurs de cette rave party. Je demande à la police et à la justice de donner la priorité à cela afin que les riverains puissent retrouver leur tranquillité", ajoute la ministre.

La phase provinciale du plan de gestion de crise déclenchée

La phase provinciale du plan de gestion de crise a été activée dimanche au terme d'une nouvelle réunion des autorités compétentes afin de garantir la sécurité et le bon déroulement de la rave party.

La rave party a débuté vendredi soir aux alentours de 23h00 au grand dam des riverains sérieusement incommodés par les nuisances sonores et le trafic engendré par les milliers de fêtards venus parfois de loin. Plusieurs réunions de concertation ont déjà été organisées afin d'évaluer la situation et il a maintenant été décidé de passer à la phase provinciale de gestion de crise. La rave party devrait toutefois se poursuivre jusqu'à lundi soir, selon certaines informations. "Actuellement, toutes les zones de police du Limbourg sont activement impliquées, ainsi que la Défense. Les fêtards viennent en outre de loin. Cela montre clairement que la situation dépasse largement le cadre local. Le comité provincial de coordination se réunira pour la première fois vers 12h00", indique-t-on encore dans un communiqué.