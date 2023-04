Sécurité routière : ces campagnes chocs qui ont marqué les esprits

Dans cette vidéo, on peut voir un motard chuter au sol en raison de gravillons sur la route, avant que ses vêtements se désintègrent puis que son corps suive la même trajectoire, s’érodant comme pourrait le faire un crayon dans un taille-crayon.

Grâce à cette vidéo, on apprend qu’un motard qui chute à pleine vitesse voit sa chaussure se désintégrer en à peine 0,03 seconde tandis qu’il ne faut pas plus de 0,6 seconde pour que le jean suive le même chemin. Avant d’attaquer l’épiderme. Avec de terribles brûlures à la clef pour le motard qui aurait pu s’en sortir à bon compte s’il disposait de vêtements et de bottines adaptées.

Une communication choc qui est régulièrement utilisée à l’étranger. Mais qui est souvent boudé par les agences de lutte contre l’insécurité routière en Belgique, qui leur préfèrent des campagnes de sensibilisation moins trash et plus pédagogiques. “En sécurité routière, les campagnes choc sont basées sur la peur, commente Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR. On montre les conséquences réelles et parfois trash de l’accident et/ou le malheur qui s’ensuit pour tenter de faire changer les comportements.”

Si l’AWSR n’utilise pas souvent ce procédé, elle y a toutefois eu recours à plusieurs reprises par le passé. Notamment en 2022 avec cette vidéo.

Selon une étude néerlandaise réalisée en 2015 par le SWOV, faire appel à la peur lors de campagnes choc confronterait les gens d’une manière dure et pourrait susciter d’autres émotions que la peur comme la colère, la tristesse, le regret ou la honte. “Mais ce type d’approche doit être utilisé avec prudence car une campagne de ce genre peut aussi heurter la sensibilité des gens et provoquer un rejet du message au lieu d’influencer positivement les comportements, indique Belinda Demattia. Avec ce type de messages chocs, le risque est que les gens ne souhaitent plus y être confrontés et donc boycottent la campagne ou ne se sentent pas concernés car cela va trop loin.”

Au niveau scientifique, les résultats de ce type de campagnes seraient d’ailleurs mitigés, indique l’AWSR. “On a tendance à penser que les messages chocs sont les plus efficaces mais plusieurs études montrent en effet que les messages chocs n’ont pas forcément un effet à long terme sur le comportement des automobilistes, contrairement aux campagnes qui suscitent des émotions plus positives. Les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière ont justement pour objectif d’amener un changement de comportement sur le long terme et pas de provoquer un comportement immédiat comme la publicité le fait.”

À l’AWSR, on dit préférer, “généralement”, des campagnes au ton “plutôt bienveillant et proche des gens. On essaie de se calquer sur le quotidien des usagers de la route, qu’ils puissent s’identifier, que cela leur parle. Cela ne signifie pas pour autant qu’on ne montre pas les conséquences des accidents.”

Mais parfois aussi, on ose aussi la campagne choc, sans rien montrer de choquant. Surtout par le message véhiculé. Comme ici, lors des fêtes de fin d’année par l’organisme Bruxelles Mobilité.

Une approche somme toute bien différente de ce qui est proposé dans d’autres pays. Voici les 10 campagnes choc les plus trash que nous avons repérées. Attention, âmes sensibles s’abstenir

En Angleterre

En 2013, le ministère des transports avait publié une vidéo mettant en scène des buveurs d’alcool dans un bar. Alors qu’ils se lavent les mains après avoir été aux toilettes, le miroir qui leur fait face explose, laissant apparaître une tête ensanglantée, en guise de métaphore d’une tête qui atterrit dans un pare-brise.

En Irlande du Nord

Déjà en 2000, l’institut irlandais de lutte contre l’insécurité routière avait publié une vidéo qui avait bouleversé ses spectateurs. On y voyait un joueur de football reprendre la route après une troisième mi-temps arrosée. Il finira par perdre le contrôle de sa voiture, qui partira en tonneau avant d’atterrir dans un jardin où un jeune enfant jouait au football.

Plus tard, cette même agence publiera une campagne choc sur la distraction au volant.

En Suisse

En Suisse, la prévention routière de la police de Lauzanne avait diffusé une campagne à l’attention des piétons. Avec un directeur de pompes funèbres qui évoque le cas de Jonas, 24 ans, qui disparaîtra soudainement lors d’un tour de magie “incroyable”.

Récemment, la police du canton de Bâle avait aussi réalisé sa propre campagne vidéo. Cette fois destinée aux cyclistes. Avec un slogan choc : “La mort, c’est de rouler comme un con à vélo.”

En Nouvelle-Zélande

Une campagne de pub avait été publiée en 2014. On y voyait deux automobilistes à l’approche d’un carrefour. Les deux commettront une erreur. Le premier démarrera au Stop alors qu’un autre véhicule, prioritaire, arrivera. Le second arrivera trop vite. Juste avant l’accident, le temps se fige. Et les deux automobilistes sortent de leur véhicule pour discuter et tenter d’éviter l’accident, en vain.

En France

La France avait d’ailleurs aussi utilisé ce procédé.

Il y a dix ans, l’acteur-réalisateur Guillaume Canet s’était lui aussi essayé à l’exercice. Dans un clip de deux minutes, il mettait en scène un jeune couple, de leur rencontre à l’horreur l’accident de la route. Avec un message clair : “Amusez-vous, mais restez en vie.”

Toujours en France, une autre campagne pub de la sécurité routière avait fait beaucoup parler d’elle en 2015. On y voit une voiture accidentée sur le toit, avec le message : Ce jour-là, il roulait beaucoup trop vite. Avant qu’une autre voiture vienne l’emboutir et qu’un autre message s’affiche : et lui, il roulait juste un petit peu trop vite.