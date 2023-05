Achats en ligne, alerte au swiping : des jeunes piratent votre compte, passent des commandes et vous font payer !

Comment ça marche ? Un e-mail, de Zalando, par exemple, arrive dans votre boîte : “Nous venons d’envoyer votre commande.” Sauf que vous n’avez rien commandé du tout. Parfois, ces e-mails sont réels, même si vous n’avez rien payé. Mais il se peut aussi que des cybercriminels se cachent derrière après avoir commandé eux-mêmes, sans payer à l’avance, auprès de boutiques en ligne avec vos données volées. Avec celles-ci, vous pouvez choisir de ne payer qu’après réception.

Comment les fraudeurs récupèrent-ils le colis ? Ils utilisent deux méthodes pour éviter d’être pris par la police. Ils font livrer des colis à un point postal et demandent des connaissances, appelés “catcatchers”, de récupérer les colis. Ou ils choisissent une adresse au hasard et y font livrer les colis. En attendant, les criminels suivent attentivement le track&trace, pour appeler l’adresse plus tard, sous prétexte que leur colis a été “accidentellement” livré de manière incorrecte. En fin de compte, c’est la victime qui paie la facture après avoir reçu un rappel de paiement par la poste. Et même après avoir signalé l’arnaque à la police, certains d’entre eux sont encore confrontés à une agence de recouvrement.

Des cybercriminels vendent, sur les réseaux sociaux, des méthodes de swiping, des scénarios et des scripts sur la façon dont vous pouvez utiliser vous-même des comptes piratés. Mais aussi des outils pour pirater des comptes de boutiques en ligne, via un fichier qui peut être chargé dans un programme.

Cette forme de fraude sur Internet est populaire sur les réseaux sociaux tels que Telegram, Snapchat et TikTok. VTM et HLN l’ont découvert en suivant des canaux de discussion pendant des semaines. Les jeunes, même mineurs, gagnent beaucoup d’argent en commandant des appareils électroniques ou des vêtements avec des comptes piratés.

Par ailleurs, des cybercriminels vendent des méthodes de swiping, des scénarios et des scripts sur la façon dont vous pouvez utiliser vous-même des comptes piratés. Mais aussi des outils pour pirater des comptes de boutiques en ligne, via un fichier qui peut être chargé dans un programme. Des dizaines de vidéos sont partagées sur TikTok dans lesquelles des adolescents font la promotion de ces arnaques.

Comment s’armer contre cela ? Utilisez un mot de passe fort. Au moins 10 caractères, chiffres et lettres mélangés, ainsi que d’autres caractères. Changez-le également régulièrement et n’utilisez pas le même mot de passe pour chaque compte. N’acceptez pas les colis portant un nom différent. Assurez-vous que le colis est simplement renvoyé à la boutique en ligne, afin que la personne piratée n’ait pas à payer également.