Nicolas, inculpé pour l’assassinat de sa belle-mère la baronne Myriam Ullens, reste en prison

Inculpé d’assassinat et d’infraction à la loi sur les armes, Nicolas Ullens de Schooten avait vu, début avril, sa détention préventive prolongée d’un mois par la chambre du conseil du Brabant wallon. Ce mardi, il repassait devant la chambre du conseil. La séance de la chambre du conseil a duré à peine 20 minutes. Celle-ci a décidé de maintenir l’inculpé en prison. Il est actuellement incarcéré à Nivelles.

Nicolas Ullens a tué sa belle-mère de six balles devant la villa familiale. La femme de 70 ans se trouvait au volant de sa Golf, et est décédée sur le coup. Son époux, le baron Guy Ullens de Schooten était à ses côtés.

”Le suspect explique son geste dans le contexte d’un conflit familial, notamment d’ordre financier”, précisait un communiqué du parquet du Brabant wallon, au lendemain des faits. Le lendemain également, la sœur de Nicolas Ullens accusait, en s’adressant à nos confrères du Nieuwsblad, Myriam de “dilapider l’héritage” et d’avoir encouragé une rupture de contacts entre Guy Ullens et ses enfants.

Plus tard, les avocats de Nicolas Ullens, Dimitri de Béco et Jean-Philippe Mayence, avaient souhaité donner leur version. “Le geste de notre client n’est pas la conséquence d’une demande d’argent qui aurait été refusée, il est en réalité mû par des sentiments humains bien plus profonds et complexes.”

La reconstitution, à l'intérieur et à l'extérieur de la villa de Lasne, aura lieu le 16 mai.