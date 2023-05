Des membres de la mafia 'Ndrangheta arrêtés en Belgique : “Cocaïne et blanchiment d’argent via un réseau de pizzerias, de commerces d’alimentation…”

”En Belgique, elle est présente là où il y a une présence importante de la communauté italienne. Un peu à Liège, un peu dans la région du Centre, dans le Hainaut, mais surtout dans le Limbourg en raison de la proximité avec le Port d’Anvers”, nous explique le commissaire divisionnaire François Farcy, directeur de PJ de Liège et expert notamment dans le crime organisé. “On a pris conscience de l’implantation internationale de 'Ndrangheta en 2007 lors du massacre survenu à Duisbourg en 2007.”

Le commissaire évoque ici les corps de six Italiens, âgés de 16 à 39 ans et membres d’un des deux clans mafieux de la localité calabraise de San Luca, découverts criblés de balles dans deux véhicules devant le restaurant italien “Da Bruno”. Une “vendetta” après l’assassinat fin 2006 de Maria Strangio, épouse de Giovanni Nirta, chef du clan rival.

Les origines de la 'Ndrangheta remontent au moins à l’unification de l’Italie en 1861. Elle s’est fait connaître dans les années 1980 et 1990 par une série d’enlèvements. Elle est soupçonnée notamment du rapt dans les années 1970 à Rome du petit-fils du magnat américain du pétrole John Paul Getty. Selon la justice italienne, elle compte au moins 20 000 membres dans le monde. C’est l’organisation criminelle avec le plus de ramifications et présente sur les cinq continents. On estime son chiffre d’affaires annuel à 50 milliards d’euros, en grande partie tiré du trafic de cocaïne.

guillement En Belgique, ils ne font pas dans la polycriminalité, comme peuvent s’y adonner les clans criminels albanais. Il ne s’agit que de cocaïne et de blanchiment d’argent. En Italie, ils vont plus loin : accaparement de marchés publics, extorsion, manipulations électorales. Ils ont infiltré le pouvoir politique via des soutiens.

” Aujourd’hui, on peut effectivement dire que la 'Ndragheta a supplanté la Cosa Nostra”, poursuit François Farcy. “C’est l’archétype de la mafia italienne, de par notamment ses rites d’initiation comme par exemple le fait de brûler l’image d’une vierge. Elle est d’essence familiale aussi, chaque clan constitue une “ndrine”. On y rentre par lien familial voire par cooptation. Chaque clan est du reste appelé par son nom, le clan Nirta ou Strangio, par exemple. La Cosa Nostra résonne plus en termes de territoire. Il y a le clan de Corleone ou de Trapani, par exemple.”

Les ramifications en Belgique sont connues : “Chez nous, ce ne sont pas des “ndrine” en tant que telles mais des “relais”. Un clan calabrais commande de la cocaïne en Colombie. Les relais réceptionnent à Anvers avec des complices ou une organisation criminelle associée pour l’occasion. Par exemple, la famille Aquino, basée chez nous, avait des liens avec le village Gioiosa Ionica non loin de San Luca, le village emblématique proche du sanctuaire de la Vierge de Polsi, protectrice de la 'Ndrangheta. En Belgique, ils ne font pas dans la polycriminalité, comme peuvent s’y adonner les clans criminels albanais. Il ne s’agit que de cocaïne et de blanchiment d’argent, via l’utilisation d’un réseau de commerces comme des pizzerias ou des magasins d’alimentation, par exemple. En Italie, ils vont plus loin : accaparement de marchés publics, extorsion, manipulations électorales… Ils ont infiltré le pouvoir politique via des soutiens.”

Pour preuve, un maxi-procès avec plus de 300 accusés, présumés membres ou proches de la 'Ndrangheta, s’est ouvert en 2021, dévoilant le réseau de politiciens, avocats et hommes d’affaires accusés de collusion avec la mafia. Par ses proportions, ce procès n’est dépassé que par le premier maxi-procès de 1986-1987 à Palerme contre la Cosa Nostra sicilienne, à l’issue duquel 338 accusés furent condamnés. Les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino furent ensuite assassinés par la mafia.

”Par contre, depuis les années’90 et la guerre anti-mafia, ils ne tuent plus, n’enlèvent plus, ne font plus d’attentats sauf contraints et forcés. Ils se font plus discrets contrairement à ce que ladite Mocro Maffia est en train de faire à Anvers. Par contre la vendetta existe toujours lorsqu’un membre d’un clan met un pied de travers. Il est d’ailleurs très rare que la justice puisse s’appuyer sur un repenti ou une balance “, précise encore le commissaire.