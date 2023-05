Isabelle Verheyen n’avait pas tout dit. Dans une première rencontre, la jeune femme de 40 ans expliquait comment elle amène celles et ceux qui la consultent, à s’interroger sur la grave question qui se pose à chacun : celle de notre fin physique.

Autrement dit : la mort, la nôtre et celle de nos proches, cette échéance qui nous attend.

Nous sommes logés à la même enseigne. Dans le courant de notre existence, nous rencontrons des épreuves, des angoisses, des problèmes familiaux, des moments plus compliqués qui empêchent d’avancer sereinement.

Isabelle Verheyen explique sa démarche médiumnique par le fait qu’aborder le thème de la fin de vie l’a progressivement conduite à s’interroger sur ces épreuves et sur… l’après-vie.

Et c’est ainsi, dit-elle, qu’elle s’est aperçue qu’elle avait des aptitudes : qu’elle pouvait recevoir “des informations subtiles”, comme elle les appelle, et les transmettre.

Les morts et les vivants

Dans le cabinet qu’elle a ouvert à Braine-l’Alleud, Isabelle, entre autres choses, pratique la médiumnité, cette faculté que possèdent les médiums de servir d’interprète ou d’intermédiaire avec les “âmes”. Elle n’emploie pas le mot “esprits”. Plutôt que de parler avec les esprits, elle communique avec les âmes.

D’emblée, elle pourfend une autre idée reçue : l’intermédiaire qu’il lui arrive d’être n’est pas uniquement liée aux défunts. “Je peux l’être aussi avec les âmes des vivants”.

La veille de notre rencontre, Isabelle Verheyen, consultée par une mère préoccupée par l’état de son fils qu’elle sentait tourmenté depuis le décès de son père, avait reçu, en pratiquant son art, des informations – certaines précises, d’autres moins – très personnelles, et avait pu les transmettre à la maman. Ces éléments l’avaient rassurée et allaient l’aider dans le chemin du deuil.

C’est cet art qu’Isabelle exerce. Elle se présente comme celle qui vous guide vers un sentiment de sérénité. “En réalité, je transmettais à cette maman des éléments qui n’avaient ni queue ni tête pour moi mais prenaient sens pour elle. D’une certaine façon, j’étais connectée à l’âme de son fils, lequel est bien vivant. Donc, voilà, oui, je communique avec les âmes des morts comme avec celles des vivants.”

Oracles, tarot et pendule

Cet art, dit-elle, “pousse à aller dans les retranchements, là où la peur nous freine. Cette maman parle à son fils régulièrement, mais les deux ne se disent visiblement pas tout. Si la maman avait des pressentiments, elle obtenait, avec les éléments que je lui communiquais, la confirmation de ce dont elle se doutait. Elle me consultait parce qu’elle ressentait que son fils était en train de lui échapper. Elle sait à présent pourquoi. Ce que j’ai pu lui transmettre va l’aider pour l’avenir. C’est en cela que consiste une partie de mon travail spirituel”.

Isabelle Verheyen utilise trois outils qui vont l’aider à repousser ses limites pour obtenir des informations subtiles sur le passé et le présent : les tarots, le pendule et les oracles. Des connaissances anciennes, vieilles comme le monde, mais qui se sont perdues au fil des âges. “Je les redécouvre et les remets en musique, sur un air de 2023. En modifiant notre état de conscience, nous permettons à notre esprit de découvrir des ressources pour aller mieux”.

L’histoire du grand-père

Une autre maman, poursuit-elle, s’inquiétait pour sa fille de 13 ans dont le sommeil, depuis quelque temps, était très perturbé. “Dans son sommeil, l’adolescente voyait à répétition la forme d’un homme qui se présentait à elle. Dans la mesure où il n’y avait pas d’explication, cela la terrifiait”.

Isabelle Verheyen a fini par comprendre que la 'forme' était en réalité le grand-père mort il y a plusieurs mois, et que celui-ci manifestait de cette façon son besoin d’entrer en contact non pas avec sa petite-fille, mais avec sa fille, et d’exprimer auprès d’elle des choses qu’il n’avait pas eu le temps ou vu la nécessité de communiquer de son vivant.

Recherches

Isabelle Verheyen parle de “sortie de corps”, de “voyage astral”, de “téléportation”, de “survie de la conscience”, de “contact dans d’autres mondes”, des mots qui ne faisaient d’ailleurs pas partie de son vocabulaire jusqu’à il y a peu, elle qui se décrit plutôt comme de nature réfléchie et rationnelle.

Rien n’est acquis. Elle continue d’étudier, de s’informer sur les nouvelles découvertes et les progrès de la science, et se passionne pour les travaux de la psychiatre helvético-américaine Elisabeth Kübler-Ross qui a beaucoup exploré, jusqu’à son décès en 2004, le domaine de la survie de la conscience.

Magnifique

Que ressent-elle au contact des âmes – ou des esprits, qu’importe, en définitive, le nom qu’elle leur donne. “C’est tout simplement magnifique. Chaque expérience est unique. Je ne pense pas me trouver dans un état second. Je dirais plutôt que je me sens connectée après avoir fait le vide complet en moi et m’être vidée de toutes les idées parasites qui m’encombraient. Je ressens chaque expérience comme une aventure dans un monde parallèle mais vivant et proche de nous”.

Elle n’est pas seule à s’interroger.

Des scientifiques, de grands médecins comme l’anesthésiste urgentiste français Jean-Jacques Charbonier, le cardiologue hospitalier néerlandais Pim van Lommel et l’Américaine Julie Beischel (elle conseille la lecture de son ouvrage de référence : “Les médiums à l’épreuve de la science”) se penchent sur ces questions. Leurs travaux ouvrent la voie, et Isabelle Verheyen marche dans leurs pas, et le fait avec humour, charme et simplicité, ce qui ne gâche rien.