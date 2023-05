"La plus grande opération jamais menée en Europe contre la mafia calabraise": les chiffres d’une action anti-mafia d’envergure

Cette action internationale a donné lieu à des dizaines de perquisitions et plusieurs interpellations. L’opération visait “plus d’une centaine” de membres présumés de la mafia calabraise, la 'Ndrangheta, pour laquelle ont eu lieu des importations de cocaïne de l’Amérique du Sud vers l’Europe occidentale. La 'Ndrangheta est une organisation criminelle implantée dans la région italienne de Calabre (sud), considérée comme la mafia la plus riche et la plus puissante d’Italie, avec une extension mondiale croissante couvrant plus de 40 pays.

Voici les chiffres de cette opération d’envergure, “sans doute de la plus grande opération jamais menée en Europe contre la mafia calabraise”, selon Eric Van Duyse, porte-parole du parquet fédéral.

150 perquisitions et 147 arrestations

Au total, 150 perquisitions ont été menées dans les huit pays visés. 25 d’entre elles ont eu lieu sur le sol belge, principalement dans le nord néerlandophone, a précisé le parquet fédéral. En Allemagne, plus de cent perquisitions ont été menées et une trentaine de mandats d’arrêt, dont quatre mandats européens, ont été exécutés, selon les autorités des Länder de Bavière, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, de Rhénanie-Palatinat, et de Sarre.

L’action a permis d’arrêter 147 personnes liées à la mafia calabraise. En Belgique, 13 personnes ont été interpellées, dont six étaient visées par un mandat d’arrêt européen émis par la justice italienne.

Des centaines de policiers mobilisés

Pour mener à bien cette opération anti-mafia, des effectifs importants ont été mobilisés. Plusieurs centaines de policiers ont pris part aux perquisitions. En Belgique, 150 agents ont été mobilisés. En Allemagne, plus de 1000 policiers ont participé, tandis qu’en Italie, 1400 policiers et militaires étaient sur le terrain.