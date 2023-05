"Flic de merde", un livre choc sur les policiers agressés: "Les violences ne sont plus uniquement le fait de crapules, mais bien de tout un chacun"

"Chaque année, la police enregistre plus de 8 000 procès-verbaux pour violences à l'égard de policiers, sans compter les faits qui ne font même pas l'objet d'un signalement"

Le témoignage livré par Eline, mariée et mère de deux enfants, est glaçant. Il constitue l’un des nombreux témoignages que l’on retrouve dans l’ouvrage “Flic de merde”, qui sort ce jeudi aux éditions Racine. "Aujourd’hui, un uniforme bleu semble constituer un aimant qui attire la violence. Chaque année, la police enregistre plus de 8 000 procès-verbaux pour violences à l’égard de policiers, sans compter les faits qui ne font même pas l’objet d’un signalement", explique Vincent Gilles, président du SLPF police et auteur du livre.

Le livre choc "Flic de m*rde" raconte le quotidien de policiers victimes de violences. ©DR

En novembre dernier, le policier Thomas Monjoie était froidement abattu alors qu’il se trouvait dans son véhicule de service au niveau de la rue d’Aarschot, dans le quartier Nord à Bruxelles. Deux ans auparavant, au même endroit, il était venu au secours de sa collègue Fad, qui avait fait l’objet d’une tentative de meurtre par un transmigrant alors qu’elle était en service et devait vérifier la fermeture des commerces en période de Covid. Le meurtre de Thomas a suscité une vague d’émotion et d’indignation. "Thomas n’était pas seulement un collègue, mais un ami. Je n’arrive toujours pas à comprendre qu’il soit parti. C’est précisément lui qui était là pour moi ce soir-là."

"'Je le tiens, je le tiens ! Lâche-le !', m’a-t-il crié en se jetant sur mon agresseur", se remémore-t-elle. Outre le choc psychologique, Fad souffrira également d’une grave blessure à l’épaule et au bras dont elle a gardé des séquelles encore aujourd’hui.

"La violence à l’encontre de la police est un phénomène persistant qui concerne tout le monde, mais qui est insuffisamment reconnu. Flic de m*rde donne un visage à quelques-unes des nombreuses victimes et documente les conséquences physiques, psychologiques et sociales des agressions pour nos collègues policiers. Leurs témoignages poignants démontrent beaucoup de résilience et de courage, mais tout aussi bien d’indignation par rapport à l’injustice commise envers eux, qui demeure par trop souvent impunie", poursuit Vincent Gilles.

"Ce livre constitue un appel sans équivoque à plus de respect à l’égard de la police, à moins d’impunité et à des actions concrètes. Il faut que les citoyens se rendent compte des violences auxquelles nous sommes confrontés. Les injures, c’est le minimum. Nous avons affaire à des personnes qui cherchent à nous larder de coups de couteau, à nous flinguer. Le problème, c’est que cette violence n’est plus le fait uniquement de crapules, ça, c’était il y a vingt ans. Aujourd’hui, elle émane de tout un chacun et ce livre vise à rappeler aux citoyens qu’ils ont un rôle à jouer en veillant à ce que les interventions policières soient les plus sereines possibles", conclut-il.

”Flic de m*rde”, aux éditions Racines. 192 pp.