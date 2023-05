Deuxième attentat déjoué en un mois en Belgique : “De fervents partisans de l’Etat islamique, le projet visait plutôt nos institutions”

Les suspects n’avaient pas encore de cible précise pour leur attaque, mais cherchaient activement des armes. La plupart de ceux-ci sont Tchétchènes. Trois d’entre eux possèdent également la nationalité belge. Ils appartiennent à un groupe de fervents partisans du groupe terroriste État Islamique.

guillement Ces personnes étaient dans une phase concrète où ils cherchaient des armes afin de commettre ces attentats.

On en sait plus sur le profil des interpellés : “Il s’agit de personnes plutôt jeunes, âgées entre vingt et trente ans dont certaines sont déjà connues pour des faits de petite criminalité”, nous indique ce vendredi le porte-parole du parquet fédéral Eric Van Duyse. “Il semble qu’il y avait au sein de ce groupe une volonté très affirmée de commettre un attentat. Ces personnes étaient dans une phase concrète où ils cherchaient des armes. Pour le reste, on y verra plus clair avec les auditions en cours. À ce stade, on évoque tout de même un projet en Belgique visant plutôt des institutions. L’OTAN a été évoquée par l’un d’entre eux mais cela n’a pas été confirmé.”

Le juge d’instruction décidera plus tard si des mandats d’arrêt seront délivrés. Les chefs d’inculpations potentiels sont tentative d’assassinat terroriste, participation aux activités d’un groupe terroriste et préparation d’un attentat terroriste.

À la suite de ces perquisitions, le niveau général de la menace en Belgique est maintenu au niveau 2 sur une échelle de 4, ce qui signifie que la menace est considérée comme moyenne, précise l’Ocam (Organe de coordination pour l’analyse de la menace).

Pour le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, ces arrestations montrent que l’idéologie du djihadisme n’est pas morte et que les jeunes restent sensibles à l’idéologie extrémiste. “Nous devons être très vigilants”, a déclaré le ministre sur la VRT.

C’est le deuxième attentat déjoué en près d’un mois. Fin mars, trois personnes ont été privées de liberté dans le cadre d’une enquête menée par un juge d’instruction de Bruxelles au sujet de la planification d’attentats. Et, en même temps, cinq autres personnes ont également été privées de liberté dans le cadre d’une enquête similaire, menée par un juge d’instruction d’Anvers. Parmi celles-ci, deux au moins sont soupçonnées de s’être préparées à commettre un attentat terroriste en Belgique. Des liens ont été établis entre ces deux dossiers.

Par ailleurs, une personne de nationalité irakienne, suspectée de crimes de guerre et d’activités terroristes, a été arrêtée mercredi à Hasselt, dans la province de Limbourg. L’homme, âgé de 43 ans, serait responsable de plusieurs attentats à la bombe dans la zone verte de Bagdad (Irak) en 2009 et 2010, qui ont fait plusieurs centaines de morts et de blessés. L’individu a été placé sous mandat d’arrêt et doit comparaître vendredi devant la chambre du conseil de Malines. “Dans le cadre d’un dossier du parquet fédéral lancé en juillet 2020, la police judiciaire fédérale de Bruxelles, sous la direction d’un juge d’instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme d’Anvers, division de Malines, a effectué une perquisition à Hasselt ce 3 mai”, indique le parquet fédéral. “Une personne de nationalité irakienne, O. Y. T., née en 1979 et résidant en Belgique depuis 2015, a été privée de sa liberté et emmenée pour être auditionnée.”

D’après le parquet fédéral, il semblerait que le suspect ait fait partie d’une cellule terroriste appartenant à Al-Qaïda, en partie responsable de plusieurs attentats à la bombe dans la zone verte de Bagdad (Irak) en 2009 et 2010, qui ont fait au moins 376 morts et plus de 2.300 blessés. Ces attentats auraient été commis à l’aide de voitures piégées contre, notamment, plusieurs bâtiments gouvernementaux. L’homme a été inculpé de meurtres avec intention terroriste, participation aux activités d’un groupe terroriste, crimes de guerre et crimes contre l’humanité.

En 2022, 215 signalements de menace en lien avec le terrorisme ou l’extrémisme ont été dénombrés en Belgique, selon les chiffres de l’Ocam.