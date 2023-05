On a retrouvé Joost V., persuadé d’avoir vu la fameuse Golf GTI des Tueurs du Brabant: "Je m’en souviens comme si c’était hier"

Son témoignage

Dans le Dossier des Tueries du Brabant, quelques témoins, peu nombreux, relatent avoir croisé les tueurs alors qu’ils circulaient en voiture. Ainsi à Malaizen (Overijse), Lobbes, Namur (dans ce parking de la rue de Fer), à Braine-l’Alleud et à Ixelles chaussée de Boondael. Ces témoignages, s’ils indiquaient des directions, n’ont hélas pas permis d’aller plus loin.

C’est très différent en ce qui concerne Joost V. dans la mesure où celui-ci se persuade d’avoir vu la Golf GTI des tueurs d’Alost pénétrer dans l’allée d’une propriété qui, si on le suit, pourrait avoir servi de planque. Le renseignement, à la supposer correct – et c’est l’objectif que nous avions en retrouvant Joost sur place – serait tout simplement le tuyau en or.

Celui qui a toujours manqué aux enquêteurs.

Nous retrouvons Joost V. route de Quenast, à Bierghes, dans l’entité de Rebecq.

Sur la carte routière, c’est un itinéraire plausible pour les tueurs du Brabant qui, le samedi 9 novembre 1985 vers 19 h 40, ont mené au Delhaize d’Alost leur dernière attaque, la plus meurtrière.

Huit personnes y avaient trouvé la mort, cela six semaines à peine après les raids sur les Delhaize d’Overijse et de Braine-l’Alleud où huit victimes avaient déjà péri fin septembre.

En 1985, Joost V., 23 ans, effectuait son service militaire. Ce week-end-là du 9 novembre, il était en permission. Le samedi en début de soirée, venant d’Alost au volant de sa Ford Fiesta, il se rendait à Braine-le-Comte où l’attendait celle qui deviendrait son épouse. Trente-six ans après, il nous décrit la scène “comme si c’était hier”. Son sérieux et sa bonne foi ne font aucun doute. Il venait par la localité de Herfelingen (Brabant flamand).

”Arrivé à Bierghes (par la rue du Radoux et la rue Caporal Trésignies), je m’arrêtai dans le carrefour de la N7 (qui relie Saintes à Petit-Enghien) quand une VW Golf, qui devait normalement s’immobiliser derrière moi dans la file, s’est portée à ma hauteur, du côté droit. J’ai supposé qu’ils procédaient ainsi afin de me doubler quand le feu passerait au vert. Je les ai regardés, m’étonnant quand même de cette façon de faire. Et j’ai vu qu’ils portaient des masques de carnaval. En tout cas le conducteur était masqué”.

Nous sommes là à 32 km du Delhaize de la Parklaan à Alost. Le feu de circulation devenant vert, la Golf a démarré en trombe, comme catapultée, laissant la Fiesta sur place. Joost allait dans la même direction, droit devant, vers Rebecq.

”Bien sûr, j’ignorais à ce moment ce qui s’était passé à Alost. J’allais voir ma fiancée que je n’avais pas revue depuis huit jours.”

Dans la montée de la route de Quenast, Joost voyait la VW Golf, qui avait pris de la distance, ralentir et s’engager, à gauche, dans l’allée d’une des dernières villas situées avant les champs. Il a entrevu la voiture une fraction de seconde, au moment de passer à hauteur de l’allée. “Les phares s’éteignaient. Personne n’était encore sorti”.

Joost, troublé, a poursuivi sa route vers Braine-le-Comte. Sa fiancée se souvient parfaitement qu’il lui a parlé de l’incident en arrivant chez elle. Joost apprenait le lendemain le bain de sang qui s’était déroulé en début de soirée au Delhaize d’Alost. Il a tout naturellement fait le lien.

Les occupants de la VW, dit-il, étaient 3 ou 4 et très nerveux. Au moins un – le conducteur – portait un masque de carnaval. Au Delhaize d’Alost, les auteurs n’étaient pas masqués. Mais ils l’étaient sept semaines plus tôt à Braine-l’Alleud et Overijse. “J’avais le sentiment qu’ils n’ont mis les masques que lorsqu’ils ont vu, à l’arrêt au carrefour, que je les regardais”.

C’était une Golf mais était-ce une GTI et était-elle 'noir anthracite' comme celle que les auteurs avaient volée deux mois plus tôt à Erps-Kwerps ?

Joost ne peut pas vraiment répondre mais celle dont il parle était 'sombre' et vu la façon dont elle l’a planté sur place, qu’elle avait des chevaux sous le capot. Joost est également incertain sur l’heure. Ce qu’il maintient, et c’est l’intérêt du témoignage, est que la Golf n’a pas quitté Bierghes : il l’a vue s’arrêter devant l’une des dernières propriétés – construites à l’époque – de la route de Quenast.

Endroit stratégique

Entre Alost, Hal, Ronquières, la forêt de La Houssière, Beersel et Braine-l’Alleud, Bierghes se trouve dans ce coin que les Tueurs connaissaient comme leur poche, où ils se sentaient à l’aise.

Pour éviter la N 255 et la N 285 où ils avaient tout lieu de craindre des barrages de police, le carrefour de Bierghes était un point de cheminement tout indiqué.

On sait que les auteurs avaient déjà fréquenté le bois de La Houssière situé à treize kilomètres ; qu’ils sont revenus la même nuit à La Houssière et qu’on les a revus la nuit suivante à Ronquières, sur le chemin de halage du canal, au 'Large de Fauquez' où ils ont jeté des sacs.

Au bout d’un témoignage

Joost V. a été entendu à plusieurs reprises, y compris par la juge Martine Michel en personne, et encore en 2022 par la Cellule Brabant Wallon. Il fait confiance. Ce qui le tracasse, c’est que son fils Tom a poursuivi les recherches, tout seul, de son côté. Tom connaît son père, il connaît son sérieux, il sait le métier exigeant qu’il exerce. Il ne doute pas un instant.

Ces derniers mois, il a dressé la liste des personnes qui habitaient le quartier à l’époque, et mis le doigt sur des éléments qui l’interpellent.

”Nous aimerions savoir si les enquêteurs ont fait le même travail et les mêmes trouvailles. Je suis conscient que mon témoignage manque de précisions. Tout ceci date de si longtemps. Ce que je maintiens, c’est que le soir de l’attaque du Delhaize d’Alost et que nous étions en novembre, j’ai vu des carnavalistes dans une VW Golf sombre s’arrêter au feu rouge du carrefour de Bierghes, démarrer comme un boulet de canon dans la route de Quenast et s’arrêter un peu plus loin, après quelques centaines de mètres, devant l’une des dernières maisons situées avant les champs.” Joost et son fils ont souhaité préserver leur anonymat.

Nous sommes retournés sur place, perplexe. C’est toujours comme ça avec les affaires non classées. Même s’il n’y a qu’une chance infime que cette piste ne soit pas une impasse, on ne sait jamais ce qu’il y a au bout d’un témoignage, la lumière ou le trou noir.