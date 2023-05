Notre minisérie sur les Tueries du Brabant, épisode 1: "déterminé", "incapable de la moindre empathie", ce que l'on sait vraiment sur les auteurs

Pour l’instant, après tant d’années, le public n’a encore droit qu’à des théories basées sur des idées, certaines vraies, d’autres faussées par des approximations, des contrevérités et des fantasmes nourris par des séries et des récits mêlant réalité et fiction, et voyant des liens entre tout et tout.

Les faits, pourtant, ont été commis par des individus à propos desquels les enquêteurs disposent de pas mal d’éléments. Lesquels ? C’est ce que nous nous proposons de détailler les jours prochains.

Et d’abord, combien étaient-ils ? Hallucinant : à cette question simple, personne, après 41 ans, n’est en mesure de répondre. En général, les témoins disaient avoir vu trois auteurs mais ne pouvaient parfois exclure la présence d’un quatrième. Pour sa part, Danièle Zucker, la profileuse, arrivait à la conclusion qu’ils étaient “5 ou 6 minimum”. Zucker a travaillé trois ans sur le dossier. Il y avait, selon elle, un noyau dur autour duquel gravitaient un certain nombre de participants recrutés, à chaque fois qu’un coup était planifié, en fonction des nécessités et de leurs aptitudes, lorsqu’il s’agissait par exemple de voler un véhicule. Puis chacun retournait à son activité de tous les jours. Danièle Zucker envisageait que certains avaient des liens dans la restauration et d’autres dans les voitures. Elle encourageait les enquêteurs à chercher du côté des garagistes, des mécaniciens, des soudeurs, des ferrailleurs, ainsi que dans l’Horeca.

Numéro 1

Ils avaient un chef, un leader, un mâle alpha que nous appellerons, pour la compréhension, Numéro 1. Numéro 1 est présent dès les premiers faits au printemps 1982. Si le public est enclin à ne retenir que les raids sanglants de 1985 (ceux de septembre et novembre 1985 aux Delhaize de Braine-l’Alleud, Overijse et Alost, 16 victimes tuées au total), une 'première vague' avait précédé en 1982 et 1983. Il est arrivé, lors de celle-ci, que des témoins voient des auteurs à visage découvert. Ils décrivent Numéro 1, tout au début, comme “plus âgé” et “moins grand”, francophone.

”Bon père de famille”

Et très étonnamment, comme ayant l’air d’un bon père de famille. C’est en effet surprenant. Trois témoins interrogés, séparément, faisaient la même description, avec quasiment les mêmes mots. Numéro 1, pour eux, n’avait pas la tête de l’emploi. Il avait l’air, diront-ils, d’un “bon père de famille”. Ils lui donnaient “entre 40 ans et 45 ans”. Comme nous étions en 1982 et 1983, il aurait aujourd’hui, à le supposer en vie, entre 80 et 85 ans.

Au physique, il est “trapu”, “costaud”, “large de carrure”, “taillé d’une pièce”, avec la tête “vissée sur les épaules”, un visage “rond”, les cheveux “grisonnants”, “ondulés”, et des rides “qui partent du nez à la bouche”.

Lors des premiers faits – le vol d’une voiture, le 10 mai 1982, non loin de l’ULB à Ixelles – Numéro 1 portait la moustache. L’année suivante, le 7 octobre 1983, un témoin de l’attaque du Delhaize de Beersel notait la présence d’un tatouage sur un avant-bras.

Sur le plan psychologique, la profileuse considérait que Numéro 1 est nécessairement psychopathe. Il devait y avoir des femmes dans leur entourage. Si Numéro 1 avait une compagne, il devait l’écraser, la dominer complètement. Les enquêteurs ont longtemps espéré qu’une d’elles parlerait, ce qui n’est jamais arrivé. L’explication serait qu’avec ce genre d’individus, il était tout simplement impensable de prendre des risques.

Tueur

Dans le groupe, Numéro 1 serait donc celui qui tue sans état d’âme. Le responsable de la plupart des 28 crimes attribués à la bande. Les coups de feu tirés vers les policiers de Maubeuge la nuit du 14 août 82 ; l’exécution du policier Claude Haulotte à Wavre ; la fusillade le même jour avenue Biesmans à Hoeilaart ; l’exécution du concierge José Vanden Eynde la nuit du 22 décembre 1982 à l’auberge du Chevalier à Beersel ; celle dix-huit jours plus tard du chauffeur de taxi Constantin Angelou quelque part entre Bruxelles et Mons ; l’assassinat du concierge de l’usine Wittock-Van Landeghem début septembre 1983 à Tamise ; l’assassinat quinze jours plus tard, du gendarme Marcel Morue au Colruyt de Nivelles et l’exécution du couple Fourez-Dewit ; l’exécution de l’architecte-restaurateur Jacques Van Camp le 2 octobre 1983 devant son restaurant Les Trois Canards à Ohain ; le gérant du Delhaize tué à Beersel, et le couple Marie et Jean Szymusik abattu le 1er décembre dans la bijouterie d’Anderlues. Il tuait de sang-froid, achevait la victime en laissant sa marque : en tirant dans le crâne, juste derrière l’oreille, la droite. Des tirs, dira-t-on, rétro-auriculaires.

Des tirs groupés : six fois dans la tête du concierge Vanden Eynde. Difficile de ne pas y voir de la rage, de la haine, le plaisir de tuer. Dieu, pourquoi cette cruauté ?

Une hypothèse est que Tueur avait vécu une expérience frustrante avec la police, avec la justice, ou en prison. On en déduisait que l’homme devait forcément être 'connu' de la police pour des faits antérieurs d’une certaine gravité. Et qu’il fallait, dès lors, chercher dans les archives criminelles d’avant 1982.

Phrases attribuées

Dans le dossier, les témoins décrivent un meneur “froid, calme, déterminé”, “incapable de la moindre empathie”. Dès le début, Numéro 1 exerce de l’ascendant sur les autres. Un indice apparaît dès leur premier vol de voiture qui a lieu en mai 1982 avenue d’Italie à Ixelles : c’est lui qui se met au volant. Il laisse ce soin à personne d’autre. Il commande. Il donne l’ordre au propriétaire de l’Austin Allegro qu’on vole : “Tes clés, ton portefeuille”.

D’autres phrases lui sont attribuées. À la caissière du Delhaize de Beersel, alors qu’il menace un otage : “Tu as intérêt à te grouiller sinon je bute le garçon”.

À un témoin, sur le parking de ce Delhaize : “Tu n’as pas intérêt à regarder la voiture sinon je te tue “.À un autre encore : “Jette-toi dans les sapins”.

Ils ont pris un otage. C’est encore lui qui décide de la suite du déroulement : “On amène le garçon”, lance-t-il aux autres.

Ajoutons que deux, trois témoins affirment qu’il aurait aussi utilisé le mot “andouille”. Ce n’est pas anodin. “Si tu ne fais pas l’andouille, tu n’auras rien” (comprenez : 'on ne te fera rien'). Et : “Ne fais pas l’andouille, sinon je te bute “.

On a fait observer que 'andouille' est un mot qui n’est en réalité pas très utilisé. On a donc pensé que cet indice de vocabulaire, ajouté aux autres, allait peut-être mettre sur la voie.

Mais voilà, rien n’est décidément simple. On estime aujourd’hui que les témoins ont pu se tromper de sorte qu’on doute que mot ait réellement été prononcé. Ce mince espoir, encore une fois, n’a conduit à rien.