Notre minisérie sur les Tueries du Brabant, épisode 2: “Pas un, ni deux, mais trois auteurs appréciaient le fait de tuer”

Tout a commencé par un carjacking, réalisé avec menaces mais sans violence, assez banal, perpétré par deux individus.

Le moins grand mesure "entre 1 m 70 et 1 m 75", pas plus. C'est celui dont nous parlions hier, le plus âgé, le leader, celui dont plusieurs témoins ont assuré qu'il n'avait pourtant pas la tête de l'emploi, allant jusqu'à dire qu'il avait l'air d'un "bon père de famille".

L'autre est plus jeune, entre 30 et 35 ans en 1982-1983, et plus grand, de l'ordre d'1 m 80. S'il est toujours en vie, il aurait donc entre 70 et 75 ans. Un troisième, qu'on appellera Géant et a tant marqué les esprits, n'apparaîtra, ou plus exactement n'est décrit, ce qui n'est pas la même chose, que bien plus tard, en 1983. Après Numéro 1 hier, penchons-nous sur Numéro 2.

"Ta gueule, petit con"

Sur ce parking de l'avenue d'Italie, ils commencent par tenter de voler une Ford Granada. A l'époque où les antivols sont plutôt rudimentaires, partir avec une voiture est presque trop facile. En ce temps-là, on en volait, en Belgique, 35 000 chaque année. Étonnamment, eux n'y parviennent pas. La direction de la Ford Granada semble leur avoir résisté.

Mais voilà que sur ces entrefaites arrive une Austin Allegro dont le conducteur vient se garer dans la rangée. En 1982, l'Austin Allegro est une voiture bas de gamme complètement démodée. British Leyland cessera d'ailleurs cette année-là de la fabriquer. A l'heure où les truands ne jurent que par les marques allemandes, une Austin obsolète les intéresse, eux.

Le conducteur est menacé d'une arme de poing. Les auteurs, gantés, opèrent à visage découvert. Trompé par l'apparence de bon père de famille de Numéro 1, le propriétaire de l'Austin croit à une plaisanterie. Sauf que ce n'est pas un gag.

Il le réalise très vite quand intervient Numéro 2 qui l'oblige à s'écarter et s'allonger à plat ventre. Le propriétaire obtempère, s'éloigne de trois mètres de sa voiture. "Autant Numéro 1 restait calme, dira-t-il plus tard, autant Numéro 2 était nerveux, agressif, semblait essoufflé et inspirait la peur".

Encore bizarre. Numéro 1, qui s'installe au volant, manœuvre difficilement en marche arrière. Ils éprouvent des difficultés pour voler une Ford Granada, ils en ont également pour enclencher la marche arrière d'une voiture toute simple. Son propriétaire propose d'ailleurs de montrer comment faire. Et là, Numéro 2 le rabroue : "Ta gueule, petit con".

Description : mince, cheveux noirs, moustache. Un portrait-robot le représente avec des lunettes.

Trois tueurs

La profileuse, Danièle Zucker, est persuadée qu'il n'y avait pas un, ni deux, mais trois tueurs dans la bande. Mme Zucker a travaillé trois ans dans le dossier. Elle considère qu'"outre Numéro 1, deux auteurs appréciaient également le fait de tuer sous les ordres du leader."

"Donc, en tout, nous aurions trois tueurs", ajoutait-elle.

Numéro 2, on le retrouve à Maubeuge (cambriolage de l'épicerie Piot, la nuit 14 août 1982). Ensuite, lors du vol de 18 armes dans l'armurerie Dekaise à Wavre (le 30 septembre 1982, assassinat du policier Claude Haulotte). Puis lors de l'assassinat du concierge José Vanden Eynde le 22 décembre 1982 à Beersel, etc.

19850827 - BRAINE L'ALLEUD, BELGIUM: This file picture dated 27 August 1985 shows police men and an ambulance in front of the Delhaize supermarket in Braine l'Alleud, after a hold-up at the supermarket by the Brabant Killers (Tueurs du Brabant - Bende van Nijvel - Bande de Nivelles). Three people were killed during the hold-up. BELGA PHOTO HERWIG VERGULT ©BELGA/VERGULT

Manies

Numéro 2 a une manie curieuse : pour empêcher les témoins d'alerter la police (pour rappel, les téléphones portables n'existaient pas), il arrache systématiquement les fils du téléphone, même quand c'est inutile comme dans l'épicerie de Maubeuge où personne au moment des faits ne se trouvait dans le bâtiment. Mais peut-être avaient-ils un doute. Il arrache également les fils du téléphone dans l'armurerie Dekaise à Wavre ainsi qu'à l'auberge Het Kasteel à Beersel et lors des premiers hold-up, en février 1983, dans les supermarchés Delhaize à Genval et Uccle.

Numéro 2 est bon tireur, qui vise juste. On le voit sur le parking du Delhaize d'Uccle, le 25 février 1983, où il blesse un client dans le genou, en tirant d'une dizaine de mètres.

Phrases attribuées

Quelles phrases a-t-il prononcées ? "Ta gueule, petit con".

"Tout le monde couché".

"On ne bouge plus".

Donc il tutoie...

Mais dans certaines circonstances, il vouvoie. Ainsi à Plancenoit, le soir du 14 février 1983, au moment de carjacker une VW Golf Rabbit : "Vous avez intérêt à ne pas bouger et à laisser vos clés dans la voiture". La dame est coquette. Est-ce la raison ? Il la vouvoie.

Cette dame, également l'un des rares témoins à avoir vu l'auteur à visage découvert, a encore été entendue l'an passé par les enquêteurs. Dans ses premières descriptions, elle décrivait un homme "cheveux noirs crollés/fort bouclés, drus et assez courts, assez sophistiqué dans son langage, parlant un français impeccable, avec un certain charme, donnant l'impression d'une personne cultivée". Un autre précisera : "Élégant, utilisant des mots choisis indiquant un bon niveau d'études".

"Je ne l'ai pas vue "

En mai 1982, le propriétaire de l'Austin Allegro ajoutait la présence d'une moustache. En 1983, il n'est plus question de moustache.

Nous ne sommes pourtant qu'en février 1983 mais déjà tout s'emmêle. Les agressions continueront pendant deux ans et demi, jusqu'en novembre 1985, et rien n'arrêtera les auteurs.

Le 25 février 1983, à 19 h 25, ils braquent un Delhaize à cent mètres d'un poste de police, agissant avec une violence sans limite, comme si tout leur était permis, comme s'ils étaient intouchables, comme si rien ne pouvait leur arriver, prenant tous les risques. La présence de témoins n'est jamais un souci pour eux. Ils n'auront aucun problème à tuer autant qu'il sera nécessaire, et même en l'absence de nécessité, de sang-froid.

Il y a dix jours, nous avons posé une question simple au commissaire Eddy Vos. Aujourd'hui à la retraite, il a été l'un des chefs d'enquête de la CBW, la Cellule Brabant Wallon. Il a travaillé quinze ans dans le dossier. Nous lui avons demandé si la vérité se trouvait dans le dossier.

Sa réponse est glaçante. Eddy Vos a répondu : " En tout cas, moi je ne l'ai pas vue".