Ils volent pour un million d'euros... de canettes de Red Bull: "Les voleurs savaient ce qu'ils faisaient"

"Ils ont réussi à éviter le système des caméras de surveillance et n'ont utilisé aucun GSM pour laisser aussi peu de traces que possible. Il a fallu environ 12 heures et 11 véhicules de transport pour mener leur opération à bien."

L'opération ne s'est toutefois pas déroulée exactement comme prévu. Peu après le vol, deux semi-remorques ont en effet été repérés à Mouscron, ce qui a permis aux enquêteurs de remonter la piste des cinq suspects.

Sur les cinq prévenus, seuls deux étaient présents à l'audience de mercredi. Selon l'avocat de Mohammed K. de Waregem, son client est un honnête citoyen qui a été trompé par son cousin, propriétaire d'une entreprise de transport et qui, lui, faisait défaut. Le jugement sera rendu le 7 juin.