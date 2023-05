Notre minisérie sur les Tueries du Brabant, épisode 3: Le Géant, entre 1m90 et 2m02, matraque, hache et riot gun

Matraque et hache

Géant n'aurait donc rejoint la bande qu'en cours de route, pour les premiers hold-up dans les supermarchés les 11 et 25 février 1983 aux Delhaize de Genval et Uccle. D'emblée, outre sa taille qui en impose, il se singularise par le port d'une matraque qu'il utilise, assénant des coups à tout va.

On l'a dit hier. Lors des premiers faits de 1982, Numéro 2 avait la manie d'arracher les fils du téléphone. La mission incombe désormais au Géant.

Le 3 mars 1983 au Colruyt de Hal, il s'en sert pour casser trois téléphones. Les portables n'existaient pas. Il fallait empêcher les témoins d'appeler la police.

En octobre 83 au Delhaize de Beersel, la matraque est remplacée par une hache pourvue d'un long manche de 40 à 50 cm. Il casse, ici, 4 téléphones. Dans la répartition des rôles, Géant est plutôt celui qui prend l'argent. Et sa place, dans le véhicule de fuite, est à l'arrière.

Phrases attribuées

Les témoins lui donnaient "entre 30 et 35 ans" (donc : 70-75 ans aujourd'hui). Il est "athlétique", avec des cheveux "châtain foncé". Son attitude est "explosive". Il "aime inspirer la peur", "affirmer son pouvoir" et utilise l'expression : "J'ai dit ".

Il est francophone. Les témoins disaient l'avoir entendu dire : "Ouvre-le coffre. Je t'ai dit d'ouvrir le coffre". "J'ai dit tout le monde à terre". En Flandre, à Beersel et Alost, il utilise un français basique, pour se faire comprendre par tous : "Toi venir avec moi".

Au Delhaize d'Alost, il dit : "Mettez-vous de côté" d'une voix grave qui, toujours d'après des témoins, "venait directement de la gorge". Il prend tranquillement son temps pour tout. Son pas est particulier, décrit de manière parfois différente. À Beersel, il semblait boiter légèrement, comme s'il avait des ampoules aux pieds.

A Overijse et Braine-l'Alleud, on parlait d'un pas lent, souple, et d'une allure dégingandée, légèrement voûtée. A Alost, les témoins ont trouvé qu'il marchait "comme un robot" et déplaçait bizarrement sa jambe droite vers l'avant, presque en 'slow motion'. Il portait un riot gun et à Overijse et Braine-l'Alleud, un sac en plastique gris de la marque Propsac, un produit commercialisé dans le Benelux par le groupe français Sphère.

Langue étrangère

Depuis lundi, nous avons décrit trois auteurs : 'Tueur', 'Vieux' et 'Géant'. Mais au moins trois autres semblent être intervenus, ce qui porterait le nombre à un minimum de six.

D'une part, la profileuse Danièle Zucker est assez formelle pour certifier la présence dans la bande d'auteurs "d'origine ethnique différente". L'armurier Daniel Dekaise, s'il utilisait des termes pour le moins maladroits, décrivait l'un des auteurs comme une 'petite tapette marocaine '. Au restaurant des Trois Canards l'année suivante, les témoins assuraient que deux auteurs ont parlé entre eux "dans une langue étrangère".

Tache ovale

N'y avait-il qu'un seul "très grand"? Au Delhaize de Beersel le 7 octobre 1983, les témoins ont noté la présence de deux grands, le second présentant la particularité d'avoir une tache de naissance dans la nuque, une tache ovale de 2,5 cm sur de 3,5 à 5 cm de haut. Lui semblait plus jeune - entre 20 et 30 ans, et portait un ceinturon de chasse à la taille, une cartouchière. La participation d'un jeune homme de grande taille, également entre 20 et 30 ans, mince et avec des cheveux tirant sur le blond, avait déjà été signalée lors du vol d'un fusil de chasse à l'armurerie Bayard à Dinant, en mars 82.

Un sixième auteur a encore été décrit, notamment lors du hold-up chez Dekaise : celui-là semblait encore plus jeune, peut-être 18 ans. Danièle Zucker est d'avis elle aussi qu'un des auteurs avait cet ordre d'âge. 'Jeune' pourrait donc n'avoir qu'environ 58 ans actuellement. Apparemment, il vouvoyait les gens : "Vous le vieux, couchez-vous". "Ne bougez pas ou je tire". "Passez-moi vos clés et couchez-vous par terre".

Réponse d'un chef d'enquête

Alors, combien étaient-ils ?

L'ancien chef d'enquête Eddy Vos à qui nous posions la question il y a dix jours, a répondu : "Il y avait certainement trois auteurs principaux : 'Tueur', 'Vieux' et 'Géant'. On n'en a jamais vu plus de trois en même temps mais comme il est habituel qu'un participant surveille la voiture, reste au volant ou attende à proximité, nous avons supposé la présence d'un quatrième. Mais c'est resté de l'ordre de la supposition : la preuve d'un quatrième n'a pas été rapportée ".

Eddy Vos ensuite évoque également la présence d'un 'Jeune', notamment lors de l'attaque de l'armurerie Dekaise.

Il estime, enfin, qu'il devait y avoir plusieurs 'auteurs périphériques', outre les 3 ou 4 principaux.

Combien d'auteurs périphériques ? "Impossible à dire", a-t-il répondu.

Juge d'instruction

Avec un nombre d'enquêteurs réduit, et après le feu de paille de la piste Beijer en début d'année, ça devient compliqué. Mais ne pensons pas qu'il est trop tard. La police fédérale invite toujours le public à contacter les enquêteurs (0800 30 300 et cbw@killersbrabant.be). La prime de 250 000 euros est toujours d'actualité. Sur le site, la juge Mme Martine Michel affiche la même détermination : "À ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, que l'enquête piétine, qu'on ne les démasquera jamais, je répète qu'un combat perdu d'avance est un combat qu'on ne mène pas."