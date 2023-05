Attentats de Bruxelles : Mohamed Abrini, sa logeuse, l’aspirateur et un mystérieux bout de papier

A-t-il eu des complices qui l’ont aidé ? Qui a-t-il bien pu contacter ? Les réponses ont été quelque peu lacunaires. Et pourtant, il semble que l’on n’ait négligé aucune piste, comme en atteste l’épisode de l’aspirateur…

Le 22 mars 2016, comme l’a montré l’examen des caméras sur la voie publique, il est rentré à pied à Bruxelles. Sa trace s’est perdue place Meiser à Schaerbeek. Une chose est certaine. Il a été hébergé quelques jours à Laeken – mais combien de jours exactement ? – par un des autres accusés au procès, Hervé Bayingana.

Il a aussi vu à Molenbeek sa fiancée, avec qui il devait emménager en novembre 2015. En l’appâtant avec un billet, Mohamed Abrini avait demandé à un gamin de leur quartier à Molenbeek d’aller la chercher car “quelqu’un voulait la voir”. Quelle fut la surprise de la jeune femme d’être face à Mohamed Abrini à qui elle conseilla de se rendre. Il n’en fit rien.

Selon ses dires, Mohamed Abrini a dormi dans un parc de Forest. Une autre chose est certaine. Le 5 avril 2016, devenu “l’homme à la casquette”, il était en soirée dans un café situé près des abattoirs d’Anderlecht. Il y a passé la soirée à jouer au bingo avec deux hommes – “un noir et un bouclé”.

D'interminables parties de bingo

C’est là qu’il rencontrera vers minuit une femme, Assia, alors âgée de 44 ans, qui y avait rendez-vous avec son dealer. Selon ce dernier, Abrini y venait tous les soirs depuis quelque temps, restant jusqu’à la fermeture. Ce qui est possible, tant, par le passé, Mohamed Abrini était accro au bingo.

Mohamed Abrini n’avait pas de bagages. Il ne disposait que d’une sacoche, dans laquelle il rangeait des liasses de billets de 20 et de 50 euros. Il a payé deux verres à cette femme et confiera être coincé à l’extérieur de chez lui car ses parents étaient partis quelques jours en Allemagne. Et à cette femme qui lui demandait pourquoi il n’allait pas à l’hôtel, il avait dit que ce n’était pas possible car ses papiers d’identité étaient restés dans sa chambre.

Elle l’avait dès lors hébergé chez elle jusqu’à ce que, trois jours plus tard, la police qui avait vu qu’il avait fait un crochet par l’appartement de Bayingana à Laeken, il soit capturé le 8 avril en rue. Et la femme découvrit, à la faveur d’un flash d’info à la télévision qu’elle avait allumée pour regarder, comme tous les soirs “Plus belle la vie”, l’identité de l’homme qu’elle avait hébergé.

guillement A ce moment-là, c’était un peu farfelu dans ma tête.

Un mystérieux numéro

À la police, elle le répéta sans cesse. Elle ignorait avoir affaire à Mohamed Abrini. “A ce moment-là, c’était un peu farfelu dans ma tête”, dira cette femme qui consommait de la cocaïne. Les enquêteurs ont cherché pour déterminer si Abrini avait pu contacter un complice lors de ses trois jours. Ils ont été jusqu’à vérifier le contenu du sac de l’aspirateur d’Assia. Et là, miracle : un minuscule bout de papier quadrillé chiffonné sur lequel était griffonné un numéro de téléphone se terminant par 802.

Il était attribué à une femme, prénommée Soundous, connue du dossier des attentats. Abrini a dit qu’il n’avait rien à voir. Assia a été interrogée. Elle ne se souvenait pas. Le numéro lui disait vaguement quelque chose, mais elle ne savait dire quoi. Elle a cru reconnaître son écriture. On lui a demandé d’aligner des séries de chiffres sur papiers pour vérifier.

Assia l’a assuré : “Franchement, j’essaie d’être en volonté, mais, sincèrement, je ne me rappelle plus”. Elle écrivait régulièrement des numéros sur des petits bouts de papier quand elle était en rue et qu’elle n’avait pas son téléphone sur elle, a-t-elle confié.

C’étaient vraisemblablement des numéros de dealer. Et elle a avancé une hypothèse : elle a sans doute laissé tomber le papier à terre chez elle et elle l’aurait aspiré “comme n’importe quelle autre crasse. Cela m’arrive souvent d’aspirer des morceaux de papier et des pinces à cheveux. Et ce, par fainéantise”.

Rien n’a pu établir que c’était un numéro utilisé par Abrini.