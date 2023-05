L’homme d’affaires belge Mark Elie Klein au cœur d’une “histoire de dingue”: “Mon squatteur ne me rend pas les clés de ma Bentley”

Mannequin de 21 ans

En 2017, la presse rapportait qu'un certain Mark Elie Klein, de la société 'Paris Bruxelles', très influent dans le monde de l'immobilier, projetait de racheter Century 21 Benelux dont le réseau comptait à l'époque 177 agences et près d'un millier de collaborateurs, et d'en doubler le chiffre d'affaires.

Le projet, contrecarré, ne s'est finalement pas réalisé et Mark Elie Klein, qui résidait à Ixelles, après avoir hésité pour le Cambodge, s'installait en Bulgarie pour y construire là-bas un complexe immobilier de 250 000 mètres carrés, nous dit-il.

L'homme qui réussit

Mark Elie Klein est un aventurier de l'immobilier, une sorte de self made man à l'ancienne qui a réussi dans les affaires. À Ixelles, il vivait au 217 avenue Molière, marié à un top model âgée de 21 ans. Lui-même en avait 71. Le couple a divorcé pendant le Covid.

Devenu belge en 2012, il a été actif aux Etats Unis, en Floride notamment avec la construction d'un complexe de 500 villas, et dans les Caraïbes où il a développé un concept d'hôtel 5 étoiles avec golf et marina.

Un rien mégalo quand même, jamais à court d'idées, Mark Elie Klein ne tarit pas d'éloges sur son ami le milliardaire belge Albert Frère décédé en 2018. Il vous parle de son yacht en Méditerranée, le Méphisto, un voilier de luxe de 44 mètres battant pavillon du Belize, acheté à un homme d'affaires dont il a oublié le nom.

Cinéma

Au cinéma, Mark Elie Klein est apparu comme figurant - il avait 22 ans - dans "La Bande à Bonnot", le film de Fourastié avec Jacques Brel sorti en 1968 - Brel auquel il dit avoir vendu un appartement.

Plus récemment, on a vu Mark Elie Klein dans le drame d'Alain Williams, "Le Fruit de l'espoir" (2019) où il tenait un rôle de PDG de firme pharmaceutique.

Mordu par le virus du grand écran, le financier belge co-produirait "L'héritage", sortie prévue en 2025, dont il serait l'un des acteurs principaux, avec son autre grand ami Christophe Lambert. Côté musique, Klein a également produit les Gipsy Kings.

L'homme d'affaires est un habitué de la Croisette et du tapis rouge. Il y rencontre le milieu du cinéma et des distributeurs. Le Méphisto mouille au port et le Festival terminé, rejoint Monaco, pour le Grand Prix F1.

L'incruste

Il se trouvait à Sofia, où ses projets le retiennent, quand il a appris, l'an passé, qu'un particulier s'était installé dans un bâtiment qu'une autre de ses sociétés, la Foncière Caneopole, possède à Le Cannet, tout près de Cannes.

Un squatteur de luxe, en quelque sorte, à qui Mark Elie Klein regrette d'avoir fait confiance. Au début, il lui confiait de petits travaux, comme de s'occuper de sa voiture, une Bentley, de la faire tourner de temps en temps.

Le gars, trouvant les lieux à son goût, s'est tout bonnement installé dans les locaux vides. Il réside depuis des mois, et notre compatriote ne réussit pas à les déloger.

Cela se passe aux numéros 11 et 13 chemin de l'Industrie au Cannet. Les voisins immédiats veulent le voir partir. Le squatteur, disent-ils, rend la vie impossible. S'ils osent une remarque, ils se font insulter et menacer. Ils ont déposé plainte. L'un d'eux affirme avoir reçu "plus de 100 SMS d'insultes" où l'homme le traite, entre autres amabilités, de "sale Français, tu vas voir ce que je leur fais, aux sales Français. (...) Je vais te saigner comme un cochon".

Bentley Continental

Les mêmes voisins reprochent à Mark Elie Klein de tolérer le personnage. "Or j'ai même fait le déplacement exprès avec mon garde du corps depuis Sofia pour le faire déguerpir. Je crains pour les locaux : dans quel état vais-je les récupérer. Je crains pour ma Bentley qui se trouve dans les garages. Je lui avais remis les clés pour qu'il la fasse tourner. Non seulement il ne me les rend pas, mais il menace de casser des voitures. J'ai fait placer des caméras dans le garage pour qu'il ne touche pas à la mienne. En France, les plaintes n'aboutissent pas. La police de Cannes se rend sur place mais mon squatteur est toujours dans le bâtiment, depuis des mois, et a même fait venir une amie. "

Mark Elie Klein se sent excédé. Non seulement il n'a plus l'usage de sa Bentley, une Continental FS Speed. Il craint maintenant que l'incruste la démonte et la vende en pièces détachées.

Comme quoi on peut rouler sur l'or, mais pas dans sa Bentley. "Comme disait mon père, concluait Mark Elie Klein depuis Sofia, on ne peut plus faire confiance à personne. On n'est jamais si bien servi que par soi-même".