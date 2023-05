Nicolas Ullens tue sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens : “Pour le papa, si l’héritage a été mis en danger, c’est par lui, pas par Mimi son épouse”

Nicolas Ullens comparaîtra à nouveau dans un mois pour le meurtre de sa belle-mère, Myriam Lechien. ©-Belga – Montage ÉdA

Une heure avant le carnage, Nicolas se présente à l’improviste chez son papa. Il est colère. Il est notamment question de la mise en vente de cette villa posée à Ohain, dans l’entité de Lasne. Mais entre le cadet et le couple, le conflit est multiparamétrique.

Dès le lendemain, c’est la sœur de Nicolas qui dégaine dans le Nieuwsblad. Elle accuse sa belle-mère d’avoir “dilapidé l’héritage”, favorisé ses deux enfants à elle et créé le “chaos” dans la famille notamment en éloignant le père Guy Ullens de Schooten de ses quatre enfants. Il est vrai que depuis sa rencontre avec Myriam, la fortune du baron est passée de 3 milliards à 200-300 euros. L'avocat de Nicolas Ullens, Jean-Philippe Myence, précisera plus tard que “le mobile, ce n’est pas que l’argent. Il est aussi question de rapports humains, conflictuels entre mon client, son père et sa belle-mère.”

Depuis les attaques fusent contre la victime Myriam et les victimes collatérales (Guy et les deux enfants de Myriam notamment). Tantôt Myriam serait arriviste et manipulatrice. Tantôt Guy serait sous emprise, sans lucidité. Tantôt les deux enfants de Myriam vivraient la grande vie (ce qui est vrai).

Guy et Myriam Ullens ©BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE

C’est ce mardi que la reconstitution a eu lieu. Nathalie Buisseret, l’avocate de Guy Ullens, était présente tout comme son client.

Nicolas Ullens lors de la reconstitution avec son pull sportif à capuche. ©BELGA

Dans la foulée, pour la DH, elle évoque la piètre image du baron et de sa “Mimi”. Et détricote le vrai du faux.

Maître Buisseret, dans quel état se trouve le baron Guy Ullens aujourd’hui ?

C’est un homme attristé, tout comme les personnes qui connaissaient Myriam, et très touché par certaines choses totalement erronées qui sont dites sur son épouse. Il y a des choses vraies mais beaucoup ne le sont pas. Il est habité par le souhait de réhabiliter l’image de Myriam. Il y a contraste. À ses yeux, c’était une femme qui lui a apporté de la couleur dans sa vie, qui l’a rendu heureux. Il l’a aimée éperdument jusqu’à son dernier jour.

Lors de leur rencontre, Myriam n’était pas noble, le baron était triple milliardaire…

Elle n’avait rien d’une profiteuse. Au contraire, elle avait, tout comme Guy Ullens, le sens du partage. J’imagine que les enfants du baron ont eu une image erronée de celle qui, dans le cœur de leur papa, a remplacé leur mère. Comme cela se passe dans de nombreuses familles, en fait. Avec une belle-mère, ça passe bien ou pas du tout. Là, cela ne s’est pas bien passé. Et “Mimi” en a toujours souffert.

Nathalie Buisseret avocate Guy Ullens justice ©JEAN LUC FLEMAL

Entre Guy Ullens et ses quatre enfants, c’était devenu si tendu que ça ?

Selon moi, ce n’était pas une guerre ouverte entre Guy et ces enfants. Mais le malaise semblait bien latent. Une rupture de contact entre Guy et ses quatre enfants à cause de Myriam ? Le 31 janvier dernier, pour les 88 ans de Guy, Myriam a invité tous les enfants du baron. Même Nicolas, le plus jeune, était aussi présent. Jusqu’au bout, elle a tenté.

Depuis sa rencontre avec “Mimi”, en 1991, la fortune du baron est passée de 3 milliards à 200-300 millions d'euros. Les enfants incriminent leur belle-mère…

Il semble vrai qu’au fil des années, les avoirs du baron ont baissé. Mais il était plus facile, pour les enfants, de se dire que c’était la faute de Myriam. Pour Guy Ullens, les choses ont toujours été claires : “Si quelqu’un a mis l’héritage en danger, c’est moi.”

guillement Nicolas Ullens ne touchait plus de rente de son papa depuis dix ans…Les autres enfants non plus. Comment Guy Ullens aurait-il pu agir autrement alors qu’ils l’ont attaqué au civil et bloqué ses comptes pour une question d’héritage.

Ou est parti l’argent ?

Il s’est lancé avec “Mimi” dans des activités philanthropiques. Cela coûte. Il a permis de lancer la Maison de mode Ullens que dirigeait Myriam. (NdlR. qui était dans le rouge). Parce qu’il aurait été roulé par sa femme ? Dans les affaires, il y a toujours une part de risque. La ligne de mode de Victoria Beckham n’est pas encore rentable. Passionnés d’art, ils ont lancé un musée en Chine. Au Népal, “Mimi” a créé un orphelinat pour accueillir des enfants de prostituées en prison. Ce projet de départ est devenu plusieurs écoles qui aujourd’hui accueillent 1 600 étudiants. Il y a des bus pour ceux qui ne savent pas se déplacer, des aides financières pour les élèves qui n’ont pas les moyens. Alors qu’elle était malade du cancer, c’est lui qui s’est déplacé au Népal. Et il est tombé, lui aussi, amoureux du pays, des gens, du projet. Il y a la Fondation Mimi aussi. Elle a créé dans plusieurs hôpitaux des centres pour malades du cancer. Non pas pour soigner les malades mais pour leur apporter un maximum de confort. Accès à la coiffure, aux manucures, aux massages. Tous ces soins auxquels, riche, elle avait eu accès lorsqu’elle était malade et qu’elle voulait rendre accessibles à tout le monde.

Guy & Myriam Ullens de Schooten 20/10/2007 *** Local Caption ***

C’est moins connu mais Myriam Ullens a aussi fondé une association pour les guides suisses…

Tous deux adoraient le ski. Guy a été un excellent skieur. Un jour, ils ont appris qu’un guide, blessé ou tué, n’était pas assuré. Trop risqué comme statut. Ils ont estimé que c’était une terrible injustice. Ils ont donc créé une fondation qui permettait de combler cette lacune.

Nicolas Ullens ne touchait plus de rente de son papa depuis dix ans…

Les autres enfants non plus. Comment Guy Ullens aurait-il pu agir autrement alors qu’ils l’ont attaqué au civil et bloqué ses comptes pour une question d’héritage. Par contre, il a toujours été généreux lorsqu’il s’agissait de subvenir aux besoins de ses enfants et de ses petits-enfants, que ce soit pour des études, du logement, des projets de vie. Il a préservé d’excellents contacts avec ses petits-enfants. Preuve qu’au moins, leurs parents n’ont jamais fait blocage. Les enfants de Guy Ullens n’ont jamais semblé monter leurs propres enfants contre leur grand-père. Ils se téléphonent très souvent. Il en est très fier.

Il finançait aussi les deux enfants de Myriam, issu d’une première noce. Et pas qu’un peu…

Oui, mais en fait, il s’occupait du monde entier. J’imagine qu’il faisait autant pour ses enfants à lui que pour les enfants de Myriam. ’

Il a été dit que Guy Ullens avait eu un AVC qui l’aurait, soi-disant, affaibli et rendu moins lucide, plus manipulable ?

C’est faux. Il n’a jamais eu d’AVC.

La villa familiale de Lasne avait été mise en vente. Ce serait une des raisons pour lesquelles Nicolas Ullens était en colère ce jour-là…

Il n’y avait aucune provocation envers les enfants. Guy et Myriam vieillissaient et vivaient déjà en Suisse, dans un chalet de Verbier. Oui il y a eu une dispute ce jour-là entre, d’une part, Nicolas, et, d’autre part Guy et Myriam, même si je ne divulguerai pas tous les enjeux de cette querelle. Mais il ne faut pas croire que ça criait ou sautait dans tous les sens. Quand Nicolas a quitté la villa, rien ne laissait présumer qu’un tel drame surviendrait.

Quel est l’état d’esprit de Guy Ullens vis-à-vis de son fils ?

Il n’est pas revanchard. Il ne parle pas de rancune. C’est peut-être trop tôt. Il voudrait juste vivre son deuil. Il s’est constitué partie civile pour avoir accès au dossier, pour pouvoir participer à l’instruction. Sa constitution est un acte symbolique. Il s’agit de l’assassinat de celle qu’il aimait.