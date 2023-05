Trop risquées les briques de coke via le Port d’Anvers? Voici les super-labos belges qui purifient la cocaïne planquée dans du charbon ou du plastique

Étonnant, alors que la Belgique est surtout réputée pour ses laboratoires de drogues synthétiques ? Pas vraiment. Du moins, plus tellement.

À lire aussi

C’est le nouveau phénomène émergent qui diversifie les modalités du trafic de drogue et, en l’occurrence, de coke. On parle ici de “super-laboratoires”. Une prolifération qui, si elle persévère ainsi de façon exponentielle, pourrait, à terme, sonner le glas de fameuses briques de coke de contrebande qui transitent, majoritairement mais pas seulement, par le Port d’Anvers. Et qui pourraient faire passer des pays comme le nôtre au-dessus de la Colombie en matière de production de cocaïne pure. Ces super-laboratoires sont capables de transformer des matériaux apparemment innocents en poudre blanche de qualité supérieure.

À lire aussi

De plus en plus, les gangs de narcotrafiquants choisissent de terminer le processus de fabrication de la coke en Europe, deuxième marché mondial de la cocaïne après les États-Unis, tout simplement parce que c’est moins cher, plus facile à faire passer en contrebande ans se faire prendre Partout en Europe, la police découvre un nombre croissant de ces labos où de la cocaïne base pure, dissoute dans des matériaux tels que le plastique et le charbon pour en assurer le transport, est extraite et transformée en poudre prête à être distribuée à travers l’Europe. Certains laboratoires sont également utilisés pour transformer la cocaïne base de contrebande en une poudre très pure, destinée à être vendue directement dans la rue.

À lire aussi

Avant 2018, les laboratoires de coke étaient rares en Europe. Mais au cours des cinq dernières années, plus de 30 laboratoires ont été découverts en Europe en 2021 en Espagne, aux Pays-Bas et en Belgique, indique Vice. Aux Pays-Bas, entre 2018 et 2021, 45 laboratoires de ce type ont été découverts. Bien souvent, la police y arrête des “cuisiniers “colombiens, employés par les gangs pour leur expertise dans l’extraction et la transformation.