Un chef scout de Bruxelles reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement une vingtaine d'enfants !

Le nombre de victimes de Victor R. s’élèverait tristement à vingt. C’est en 2022 que plusieurs parents vont voir les autorités pour dénoncer le comportement du chef scout. Aux accusations des parents se sont rajoutées les découvertes faites dans le journal intime du prévenu, saisi par la justice, tout comme son matériel informatique.

Dans son journal intime, on a pu retrouver une liste d’actes plus cauchemardesques les uns que les autres. Il relate donc comment il faisait prendre des stupéfiants, de la MDMA, de la marijuana ou encore de l’alcool aux enfants qu’il gardait dans des soirées “fonce-dé”, comme il l’écrit. Il leur demandait également d’imiter des rapports sexuels tandis qu’il filmait avec sa caméra. On a ainsi retrouvé des centaines de photographies pédopornographiques sur son matériel informatique, sur lesquelles on peut reconnaître entre autres des louveteaux nus.

Le prévenu a également diffusé ces contenus à un autre pédophile dénommé Eric que Sudinfo n’a pas identifié.