Bientôt un test sanguin pour détecter… la somnolence au volant !

Tout aussi dangereuse, la fatigue serait aussi responsable de très graves accidents. Selon une étude de l’Agence wallonne de la Sécurité routière, près d’un accident sur six avec blessé sur six serait dû à la somnolence au volant.

Mais si les risques d’accidents sont amplifiés par des périodes de sommeil trop courtes, la fatigue serait socialement plus acceptée : si de nombreux automobilistes se refusent à prendre le volant sous emprise de l’alcool ou à appuyer trop fort sur l’accélérateur, ils rechigneraient moins à prendre le volant en étant parfois très fatigué.

Selon l’étude de l’AWSR, passer plusieurs nuits de 5 heures au lieu de huit serait équivalent à prendre le volant avec plus d’un gramme par litre de sang.

Si les faits ne sont pas condamnables selon le Code de la route, cela pourrait bientôt changer si des chercheurs australiens parviennent à leurs fins. Ils sont en effet occupés à élaborer un test sanguin pour détecter… la fatigue au volant.

Ce test se baserait sur cinq biomarqueurs présents en plus ou moins grande quantité selon le degré de fatigue. Et permettrait d’identifier la dette de sommeil via une prise de sang. “Lorsque vous regardez les principaux tueurs sur la route, l’alcool en est un, la vitesse en est un autre et la fatigue en fait partie, a déclaré Clare Anderson, professeure à l’Université Monash, à Melbourne, à nos confrères du Guardian. Mais même si la solution à la fatigue est assez simple, c’est-à-dire dormir plus, notre capacité à la gérer est altérée car nous n’avons pas d’outils pour pouvoir la surveiller comme nous le faisons avec l’alcool ou la vitesse.”

Le but des chercheurs australiens est donc d’identifier la dette de sommeil mais aussi la durée d’éveil. Avec des résultats prometteurs : le test permettrait déjà de détecter si une personne est éveillée depuis 24 heures avec un taux de fiabilité de 99 %.

Les chercheurs espèrent pouvoir mettre au point un kit portatif, à destination des policiers, d’ici deux ans. Ils pourraient servir, notamment, lors de contrôles ponctuels ou permettre de déterminer les causes d’un accident.