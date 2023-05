Eric Snoeck, nouveau patron ad interim de la police fédérale : “Ne pas nommer quelqu'un avant les élections ? Ce serait hallucinant, une catastrophe”

C’est ce qu’ont annoncé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Le 11 mars, la DH annonçait déjà qu’il était le grand favori pour succéder à Marc De Mesmaeker. En décembre 2022, l’actuel commissaire général de la Police Fédérale a de fait décidé de ne pas renouveler son mandat qui prendra fin le 15 juin. Derrière cette décision, une mésentente avec les deux ministres est fréquemment évoquée dans les milieux policiers.

Nous révélions également qu’à trois mois du départ de celui-ci, aucune procédure de sélection, étalée en général sur six mois, n’avait été lancée. Et ce, alors qu’à partir de janvier 2024, plus aucune nomination ne pourra être actée, affaires courantes préélectorales oblige. Cela sentait déjà une simple prise de fonction ad interim. L’hypothèse selon laquelle la nomination ne se ferait qu’après les élections était alors soulevée. Elle tient encore la route aujourd’hui puisque la ministre Verlinen annonce qu’une “procédure de sélection pour le mandat de commissaire général est en préparation” mais sans donner de précision sur le timing. Sera-t-elle lancée par les deux ministres au plus tard en juillet pour être dans les temps ? Nous n’avons pas eu le moindre retour du cabinet d’Annelies Verlinden alors que nous l’avons interrogé sur les intentions de la ministre. Or, sachant qu’en Belgique, former un gouvernement peut prendre une éternité, la police fédérale pourrait, si cette procédure n’est pas actionnée à temps, ne pas bénéficier à sa tête d’une personne nommée ayant les coudées franches pour développer une vision stratégique.

Un commissaire nous indique avoir eu, lorsqu’on lui a annoncé la nomination ad interim d’Eric Snoeck, le sentiment que la sélection serait bien lancée avant juillet.

Mais du côté de la CSC police, on n’y croit absolument pas. “Cela fait des mois que rien n’a été mis en œuvre, depuis l’annonce du départ de Marc De Mesmaeker. La ministre fait traîner les choses. Nous ne voyons pas pourquoi elle déciderait maintenant de lancer quelque chose dans les temps. À mon sens, on se dirige vers une stagnation de la situation jusqu’à la constitution du futur gouvernement”, avance Anthony Turra, secrétaire général du syndicat.

La ministre a expliqué son manque d’empressement par le fait qu’une réflexion était menée afin d’assigner au futur directeur général nommé de nouvelles “missions connexes”. Et pour les deux ministres, “il est nécessaire de définir avec audace la mission du patron de la Police Fédérale. Nous voulons présenter très clairement au futur commissaire général les attentes et les objectifs à atteindre.”

”Pour nous, c’est du pipeau”, réagit Raoul Moulin, secrétaire permanent à la CSC pour le secteur des Corps Spéciaux (Police, Pompier, Militaire). “S’il y avait eu une vraie volonté, la procédure serait déjà en cours maintenant.”

Je pense tout de même que la procédure sera lancée pour juillet au plus tard. Sinon, ce serait une catastrophe. Ce serait hallucinant même vu l'état dans lequel se trouve actuellement la police fédérale.

Pour Eddy Quaino, délégué permanent CGSP Police, l’hypothèse d’un embourbement du dossier reste plausible mais son ressenti est plutôt optimiste : “Je pense tout de même que la procédure sera lancée pour juillet au plus tard. Sinon, ce serait une catastrophe. Ce serait hallucinant même vu l’état dans lequel se trouve actuellement la police fédérale. Ils ne vont tout de même pas prendre le risque de ne pas avoir de directeur général nommé pendant un an voire plus.”

Ni, pour le syndicaliste, de prendre le risque de fonctionner avec deux directeurs ad interim sur les trois placés juste en dessous d’Eric Snoeck. De fait, le néerlandophone Wald Thielmans a été désigné, il y a quelques mois, directeur général de la police administrative (DGA) : ad interim ! Une fois que le francophone Eric Snoeck se sera installé, ad interim, au poste suprême de commissaire général de la police fédérale, il sera remplacé par un nouveau directeur général de la police judiciaire (DGJ) : celui-ci sera francophone pour une question de parité linguistique et, dans un premier temps… ad interim ! En fait pour les quatre postes clé, sur le moyen ou long terme, seule la néerlandophone Dominique Van Rykeghem, à la tête de la Direction générale des ressources humaines et de l’information (DGR) , est et restera nommée.

Le député Philippe Pivin (MR), membre des commissions de l’Intérieur et de la Justice à la Chambre, évoque aussi une catastrophe si la procédure n’était pas lancée dans les prochaines semaines. “Ce serait un signal détestable et affligeant alors que la police fédérale est en grandes difficultés, a besoin d’être valorisée, mieux équipée…” Mais le député se dit, lui, “serein” quant au timing de la sélection. “Personne n’a intérêt à faire durer les choses. Je pense que tout sera fait dans les temps.”

Eric Snoeck est une pointure. Je n'ose imaginer qu'il ne soit pas nommé à terme.

Ce serait, quoi qu’il en soit, une énorme surprise si Eric Snoeck ne devait pas, à terme être nommé, tant l’homme semble faire l’unanimité. Celui-ci a débuté sa carrière en 1997 à la gendarmerie de l’époque. Il a occupé différentes fonctions au sein des services centraux de Bruxelles, à la Police Fédérale à Eupen et a été successivement directeur des opérations et directeur judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale de Liège. Depuis 2019, il est directeur général du pilier judiciaire de la Police Fédérale. Il fait également partie du Comité de direction de la Police Fédérale.

”Il est très intelligent, charismatique, un excellent gestionnaire, il a une vision pertinente des besoins de la police fédérale, de grandes capacités d’analyse”, décrit Eddy Quaino. “C’est un homme qui peut, il l’a déjà prouvé, avoir la franchise de dire des choses même si elles ne plaisent pas des personnes haut placées.”

”Il était venu en commission pour présenter la situation de la police judiciaire, son exposé était extraordinaire”, prolonge le député Philippe Pivin. “Il avait une vision claire de la situation, des besoins, des attentes. C’est une pointure. Je n’ose imaginer qu’il ne soit pas nommé à terme.”