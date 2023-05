Faux travaux et plusieurs milliers d'euros volés: la police alerte sur de nouvelles arnaques qui se multiplient à cette période de l'année

Ils se présentent chez des victimes plutôt âgées et arrivent à les convaincre que le toit de leur habitation est endommagé ou qu’il est nécessaire de le démousser.

Ils demandent ensuite une somme faramineuse (plus de 1 000 €) pour le travail effectué. Parfois, ils utilisent un lecteur de carte et enlèvent plus d’argent que la somme initialement prévue. D’autres fois, ils trouvent un prétexte pour entrer dans la maison et la fouiller pendant qu’un des 2 auteurs distrait la victime.

Les auteurs de ces méfaits se réinventent en fonction des circonstances ou de la météo. À d’autres périodes, ils sont policiers ou agents des eaux, mais leur modus operandi est souvent identique.

Dans le genre, porte-à-porte, il n’y a pas que les démousseurs ou réparateurs de toitures, préviennent diverses zones de police.

Les asphalteurs/bitumeurs

Les individus se présentent à votre domicile, bien souvent lorsque vous habitez une maison avec une allée en terre battue, herbeuse ou empierrée. Les escrocs, de bonne tenue (s’exprimant souvent en anglais mais ne vous y fiez pas) expliquent qu’ils travaillent pour une grande entreprise ayant un chantier à proximité. Ces personnes vous informent qu’il leur reste du bitume qu’elles proposent de mettre sur votre allée, moyennant paiement bien entendu !

Plusieurs scénarios sont alors possibles si la victime accepte :

soit la victime accepte, signe un devis et une équipe vient effectuer des travaux d’une qualité plus que douteuse (travail bâclé, bitume de mauvaise qualité, dégâts, revêtement trop fin…)

soit la victime accepte, signe un devis et verse un acompte (montants de plusieurs milliers d’euros) qui suffit aux escrocs qui ne reviennent jamais.

Les faux policiers, agents des eaux, d’électricité...

Plusieurs techniques sont connues.

Un ou plusieurs individus se présentent chez vous et se font passer pour des représentants d’une société d’électricité, d’eau, de gaz ou autre. Sous un motif fallacieux, ils parviennent à pénétrer dans votre habitation (vérification des compteurs, problème technique à vérifier, …). Ils en profitent alors pour (essayer de) vous voler.

Dans certains cas, après avoir quitté les lieux, quelques minutes plus tard dans la même journée, de faux policiers se présentent, accompagnés bien souvent de ce ou ces “faux agents”. Ils vous expliquent alors qu’ils ont arrêté ces “faux agents” lesquels ont essayé ou réussi à voler chez vous.

Parfois ces “faux policiers” vous exhibent un objet qui provient de votre maison comme preuve de leur qualité.

Ces “faux policiers” vous demandent d’aller vérifier si on ne vous a pas volé autre chose et notamment des biens plus précieux. Bien évidemment, votre réflexe sera d’aller vérifier aux endroits où vous avez caché vos économies et/ou bijoux et/ou autres biens plus précieux.

Vous permettez ainsi à ces “faux policiers” de savoir où se trouvent ces objets et de s’en emparer soit en trompant votre attention, soit en usant de violence.

Dans la foulée de son avertissement, la zone de police de Nivelles-Genape véhicule des conseils notamment afin de sensibiliser nos aînés à ce type d’escroquerie !

- Ne pas accepter des travaux que vous n’avez pas demandé ;

- Si vous devez effectuer des travaux, contactez vous-mêmes des entrepreneurs et comparez les devis ;

- Ne laissez pas entrer des inconnus chez vous et encore moins se promener seuls dans votre habitation ;