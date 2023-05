La mafia 'Ndrangheta foudroyée en Belgique : saisie de véhicules, montres, vêtements de luxe, d’armes, de balises de localisation et comptes gelés

Début du mois de mai, 132 membres présumés de la mafia 'Ndrangheta ont été interpellés en Europe dont 13 en Belgique. Le point de départ de ce coup de filet d’ampleur, décrit par le parquet fédéral belge comme “la plus grande opération jamais menée contre la mafia calabraise en Europe”, se situe bien en Belgique, et plus précisément dans le Limbourg, où des liens étroits ont été détectés entre certaines familles et des criminels présumés de San Luca, village calabrais berceau de la 'Ndrangheta.