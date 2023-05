"Un gaspillage stupide de talents et de compétences": la proposition choc d'un ex-chef d'enquête pour lutter contre le manque d'effectifs policiers

"C'est rassurant d'apprendre que des jeunes sortent des écoles de police mais soyons réalistes, les aspirants ne seront pas pleinement opérationnels dans l'immédiat. Leur formation va durer des années alors que dans le même temps, des policiers compétents et disposant d'expérience partent à la retraite. A chaque fois qu'un policier expérimenté s'en va, la police s'appauvrit ".

Celui qui tient ce discours est pensionné depuis peu, depuis septembre de l'année passée. Ce policier n'est autre que le premier commissaire judiciaire de la police fédérale Eddy Vos, qui a travaillé quinze ans comme chef d'enquête dans le dossier des Tueurs du Brabant.

Sa proposition : pourquoi ne pas créer, comme à l'armée, un corps de policiers de réserve auxquels on pourrait faire appel pour les dossiers très spécialisés.

La proposition intéressera le futur commissaire général a. i. Éric Snoeck dont on a appris mercredi qu'il prendra la direction de la police fédérale le mois prochain. Mais Eddy Vos l'a déjà fait parvenir tout récemment aux ministres de l'Intérieur et de la Justice.

Appui dans les enquêtes

"De même que j'étais autant motivé le dernier jour que le premier, écrit Eddy Vos, je connais des collègues ayant la même motivation qui, pour des raisons administratives liées à l'âge, ont dû renoncer à ce métier qui les passionnait et pour lequel ils avaient acquis une expérience et des connaissances irremplaçables."

Eddy Vos cite le fameux dossier Sky ECC, probablement le plus chronophage et énergivore qu'ait traité la police belge. "C'est un dossier qui a exigé une préparation considérable. Il a fallu du personnel hyper qualifié et très motivé, des gens disposés à passer un nombre incalculable d'heures derrière un écran. C'est ce travail en amont que mon projet vise à renforcer en donnant aux anciens qui le désirent, et je sais qu'ils sont nombreux, la possibilité de 'rempiler'. Un de mes bons collègues est à la retraite depuis trois ans. Il n'a que 62 ans et ne demanderait pas mieux de reprendre du service et consacrer du temps, à son rythme, sur ce type de dossier qui requiert l'expérience qu'il possède. Le but ne serait pas de l'envoyer sur le terrain : c'est quand on est jeune qu'on va sur le terrain. Mais de faire bénéficier la police, la justice, et donc la société, de l'expérience acquise pendant la carrière, en apportant aux collègues les éléments nécessaires qui feront la différence."

Absurde

L'affaire ECC Sky est un exemple. Il en est d'autres. Pour Eddy Vos, les retraités de la police qui seraient partants, constitueraient des renforts précieux dans les enquêtes de pédophilie, la délinquance informatique, la criminalité financière, le terrorisme, les cold case, et d'autres matières. Lui qui a travaillé quinze ans sur les Tueurs du Brabant s'interroge : "Dans ce dossier, fait-il, à quoi sert-il d'amener aujourd'hui des enquêteurs qui n'ont pas connu l'époque de la guerre froide et celle de la gendarmerie, à supposer que la gendarmerie soit impliquée ?"

Pour Eddy Vos encore, "les services spécialisés de la police fédérale sont tellement en sous-effectifs que leur efficacité est compromise. De nombreux faits sont 'oubliés', ne font l'objet d'aucune enquête approfondie et passent tout simplement à la trappe ".

Les "retraités" seraient utilisés comme 'experts', avec un statut à définir. "C'est complètement stupide de ne pas se servir des talents qu'on a sous la main. Amener des jeunes, c'est fort bien. Mais c'est comme en cuisine : vous pouvez connaître la recette, les ingrédients et le temps de cuisson, le plat ne sera bon s'il manque l'expérience. Il y a tellement de dossiers d'homicides non élucidés qui nécessiteraient une relecture approfondie par des enquêteurs qui ont l'expérience. "

Obstacles surmontables

Eddy Vos n'ignore pas les obstacles administratifs, d'ordre légal notamment, mais ceux-ci, dit-il, ne sont pas insurmontables.

Sur le plan budgétaire, Eddy Vos fait valoir qu'avec sa proposition, l'État obtiendrait, sur base volontaire, le renfort d'enquêteurs très expérimentés à un coût dérisoire.

"Depuis que je suis à la retraite, je me fais tous les jours la réflexion que c'est incroyable : en tant que retraité, j'ai un statut qui me permet de servir des pizzas dans un restaurant alors qu'il m'interdit de faire profiter l'État de l'expérience que j'ai acquise pendant 45 ans. Tous les collègues me rejoignent dans l'idée que c'est tout simplement absurde".

Armée et magistrature

Avant de soumettre sa proposition aux ministres Annelies Verlinden et Vincent Van Quickenborne, Eddy Vos l'a présentée à des collègues policiers et à des magistrats, qui l'ont trouvée excellente.

La possibilité existe à la Défense. Dans la magistrature, des juges atteints par la limite d'âge continuent également de rendre service à la justice. Des magistrats pensionnés ont des agendas d'audiences remplis jusqu'en 2025. Pourquoi pas la police !

"Bien sûr, les retraités de la police ne sont pas tous intéressés. Admettons qu'il n'y en ait que 30 %, ce serait formidable. A-t-on le droit de se priver de gens qualifiés qui ont coûté cher à l'État - dans mon cas : 45 ans de salaires - alors qu'il manque de personnel et qu'à cause de ce manque récurrent de personnel, la police laisse des affaires de côté ? C'est du gaspillage de talents et de compétences "

La balle est dans le camp des politiques. Elle fait son chemin, intéressera le nouveau patron de la police fédérale, même s'il est ad intérim. Le commissaire à la retraite Eddy Vos, qui attend la suite, confie qu'il a été contacté là-dessus par le cabinet de l'Intérieur.