Arnaques : gare aux fausses applications ChatGPT qui s’en prennent à votre portefeuille !

À lire aussi

Jusqu’à aujourd’hui, le seul moyen d’accéder à la technologie sur un smartphone passait par l’application Bing de Microsoft. Des escrocs ont profité de cette occasion pour télécharger de fausses applications sur le Play Store de Google et l’App Store d’Apple. L’entreprise de cybersécurité Sophos a ainsi repéré plusieurs applications qui ont dupé les utilisateurs en leur faisant croire qu’elles étaient basées sur les modèles linguistiques de ChatGPT. Quand elles ne contiennent pas de malwares et ne volent pas vos données, elles n’en restent pas moins des arnaques, puisqu’elles s’attaquent à votre portefeuille. En les téléchargeant, vous n’en aurez pas pour votre argent. Ce sont juste des logiciels camouflés derrière des noms et des logos approchant ceux de ChatGPT, qui sont des applications de mauvaise qualité qui vous incitent de manière trompeuse à vous inscrire à des abonnements mensuels ou annuels. Les versions gratuites sont presque inutiles et bombardent les utilisateurs de publicités constantes. Leurs développeurs s’appuient sur de fausses critiques pour les faire ressembler à des applications légitimes.

Sophos liste sept de ces applications : Chat GBT, Genie, GAI Assistant, AI Chat GBTAI, AI Chat – Chatbot AI Assistant, Genie AI Chatbot et AI Chatbot – Open Chat Writer