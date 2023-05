Attentat à la pudeur dans un train: la police lance un avis de recherche

Un peu plus tard, un homme s'est assis en face d'elle. Il lui a posé quelques questions en français sur l'heure d'arrivée du train à Bruxelles-Nord et sur les prochaines correspondances et a pris place à ses côtés. Alors qu'elle lui répond, il lui passera plusieurs fois son bras droit autour de ses épaules mais elle le repoussera. Ensuite, l'individu essayera de mettre sa tête contre sa joue mais elle le repoussera à nouveau et remarquera que quelque chose pend à son bras gauche. Prise de panique, elle appellera à l'aide. L'agresseur est descendu à la gare de Bruxelles-Nord et a pris la fuite par le quai 9. Peu de temps avant, le même individu aurait harcelé d'autres filles.

Le suspect est un homme âgé entre 25 à 30 ans. Il a la peau noire, est de corpulence normale, mesure 1m80 et a de courts cheveux noirs. Il est probablement francophone. Il est possible qu'il boite légèrement.

Au moment des faits, il portait un T-shirt rouge, un veste en jeans clair, un pantalon de training noir avec le logo "AC MILAN" et des baskets foncées. Il portait un bandana rouge qu'il utilisait comme masque buccal.

