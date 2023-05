Crachat sur le drapeau belge, Louis XX et portrait du Roi brûlé : le tribunal ordonne un internement pour un Rebecquois

À l'audience il y a un mois, l'homme avait sorti un drapeau belge et craché dessus. Il était présent pour écouter le jugement et lorsqu'il s'est avancé, il a sorti une nouvelle fois un drapeau belge de sous sa veste. La présidente ne l'a pas laissé continuer, et l'a fait expulser immédiatement par la police. Le jugement rendu en fin d'audience ordonne, comme l'avait requis le ministère public, une mesure d'internement de l'intéressé.