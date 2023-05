Les chiffres très inquiétants de la sécurité routière : 18 % des moins de 34 ans regardent des vidéos en conduisant !

Les résultats de notre test sont édifiants : la distraction au volant peut multiplier par trois les distances de freinage. Ils sont d’autant plus interpellants lorsque l’on sait que les nouvelles technologies ont davantage tendance à détourner les automobilistes de leur tâche principale, à savoir celle de conduire. Aujourd’hui, on ne conduit plus seulement : on mange, on boit, on lit et on écrit des messages, on regarde des vidéos… “C’est problématique car, non seulement cela pousse l’automobiliste à quitter la route des yeux mais cela modifie aussi leur façon de réagir à un obstacle, commente Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Les automobilistes, surpris, se rapprochent trop de celui-ci et, leurs réflexes étant émoussés, donnent des coups de volant qui peuvent leur faire perdre le contrôle de leur véhicule.”