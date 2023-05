Notre test édifiant de la distraction au volant : “Dans la réalité, nous aurions certainement tué plusieurs personnes”

À lire aussi

Ne cherchez pas la cause de cette distraction bien loin : la démocratisation des téléphones portables à la fin des années 90 a certes été une révolution en termes de communication, mais elle est surtout une terrible épine dans le pied des organisations de lutte contre l’insécurité routière. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation et les amendes encourues, prendre son téléphone en main au moment de conduire reste une habitude aux conséquences potentiellement mortelles. “Tout le monde a déjà suivi quelqu’un qui roulait anormalement lentement, qui déviait de sa trajectoire, zigzaguait, freinait anormalement brutalement ou n’utilisait pas son clignotant parce qu’il était le téléphone à la main, en pleine communication ou en train d’écrire ou lire un SMS, déplore Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Le problème quand on manipule son téléphone, c’est que le cerveau l’assimile à la tâche principale. La tâche de la conduite devient annexe, secondaire et on passe parfois plusieurs secondes les yeux rivés sur son téléphone, totalement déconnecté de ce qui se passe sur la route. Or, durant ces quelques secondes, il peut se passer bien des choses.”

Selon Luigi Vroman, formateur en conduite à l’Institut Vias, le danger s’est encore accru avec le remplacement progressif des gsm à touche par les smartphones à écran tactile. “Avant, écrire un SMS ne nécessitait pas de regarder son téléphone, indique-t-il. On pouvait écrire un message les yeux fermés en tapant sur les touches, comme on pourrait le faire sur un clavier d’ordinateur. Désormais, il n’y a plus de touches et on est contraint d’écrire en regardant son écran. Écrire un SMS au volant était déjà dangereux avec un téléphone à touche, c’est encore plus le cas avec un smartphone.”

Manipuler son téléphone au volant, c'est quitter la route des yeux de plusieurs secondes parfois. ©Bernard Demoulin

D’autant plus que ceux-ci sont équipés de biens d’autres fonctionnalités. Aujourd’hui, un téléphone sert davantage à surfer sur Internet, regarder des vidéos, twitter ou tiktoker qu’à téléphoner. Malheureusement, près d’une personne sur trois ferait tout cela au volant. “Ce qui est particulièrement interpellant quand on sait que lire un SMS en conduisant multiplie par six les risques d’accident, indique Benoît Godart. Et qu'en écrire mutiplie ces risques par dix.”

"Près d'un conducteur belge sur trois admet envoyer ou lire régulièrement des SMS en conduisant"

Même en kit main libre, la distraction reste importante. Par le passé, l’Institut Vias avait mené une expérience en la matière. Et avait demandé à dix volontaires de prendre l’autoroute avec, comme seule et unique consigne, de prendre la première sortie et de répondre à un appel en kit main libre. Résultat : ils regardaient beaucoup moins dans leurs rétroviseurs, trois ont raté la sortie et un a même été flashé ! D’autres études ont démontré qu’avec un kit mains libre, 44 % des automobilistes font moins attention aux panneaux de signalisation et 28 % aux autres véhicules.”

Avoir une conversation, téléphone en main, multiplie par deux le risque d'accidents. ©Bernard Demoulin

Des distances de freinage multipliées par trois !

Pour vérifier, concrètement, les conséquences que la distraction au volant pouvait engendrer. La DH s’est rendue sur le circuit de la Peugeot Drive Academy de Nivelles. Et, avec le concours de l’Institut Vias, nous avons testé plusieurs configurations de distraction au volant. Avec un premier test de freinage d’urgence, à bord d’une voiture full équipée en matière de sécurité (ABS, ESP, aide au franchissement de ligne blanche,…). But du test : s’arrêter le plus rapidement possible après qu’une loupiote verte se soit allumée.

Avec des résultats sans appel. Jugez donc : lors d’un premier passage en étant les yeux rivés sur la route, il nous a fallu 0,39 seconde pour réagir. À 50 km/h, cela signifiait déjà une distance parcourue de 5 mètres avant d’appuyer sur le frein. Puis 11 mètres supplémentaires pour être totalement à l’arrêt. Soit un total de 16 mètres parcourus entre le déclenchement de la loupiote et l’arrêt total du véhicule.

Lors de notre test, un appareil mesurait précisément les temps de réaction et les distances de freinage. ©Bernard Demoulin

Deuxième passage avec une simple conversation avec le passager tout en regardant la route : 1,05 seconde pour réagir – ce qui correspond à une distance de 15 mètres – puis 12 pour freiner pour un total de 27 mètres pour s’arrêter, réaction comprise. Soit, déjà, une hausse de 68 % de la distance de freinage.

Enfin, lors du troisième passage, nous avons été amenés à regarder une vidéo – en l’occurrence le résumé du grand-prix 2023 de F1 à Miami – tout en conduisant. Très vite, nos yeux seront captivés par l’image sur le smartphone et l’on se déconnecte de la route. Résultat : 2,6 secondes pour réagir après le déclenchement de la diode – soit 36 mètres de distance – et 15 m pour freiner. Soit une distance totale de 51 mètres supérieure de 218 % à la distance d’arrêt en cas de conduite attentive. Si notre passager ne nous avait pas alertés pour nous dire de freiner, nous aurions probablement encore roulé plusieurs secondes avant de réagir !

L'automobiliste distrait par une vidéo ne laisserait aucune chance de survie au piéton. ©IPM Graphics

Des chiffres alarmants qui le sont encore plus lorsque l’on compare à un terrain de foot. En étant attentif, la distance parcourue reviendrait à peu près à celle séparant la ligne de but et l’entrée du grand rectangle. En étant distrait par une vidéo, on aurait dépassé la moitié de terrain ! “Je vous laisse imaginer les dégâts que vous auriez pu causer”, commente notre formateur, Luigi Vroman.

Dans les faits, si un piéton ou un cycliste avait déboulé devant nous, nous l’aurions sans doute tué, fauché à 50 km/h, sans même avoir esquissé le moindre ralentissement. “Au moment même où vous réagissez quand vous regardez une vidéo, vous avez déjà dépassé de 20 mètres la distance d’arrêt totale que vous auriez parcourue en étant attentif !”

Distrait par une vidéo, nous nous sommes arrêtés après 51 mètres (2e cône rouge, au devant de la photo). Sans distraction, nous nous sommes arrêtés après 16 mètres (1er cône rouge, au fond de la photo). ©Bernard Demoulin

Des gestes amplifiés lorsque l’on réagit sous l’effet de la surprise

Un premier test particulièrement choquant qui n’est rien par rapport au deuxième. Sur route mouillée, notre objectif était d’éviter des obstacles, en l’occurrence des jets d’eau sortant du sol, à une vitesse limitée à 35 km/h. Lors de la conduite attentive, aucun problème : les obstacles sont évités extrêmement facilement.

A 35 km/h les yeux rivés sur la route, les murs d'eau sont esquivés sans aucun problème. ©Bernard Demoulin

Par contre, smartphone à la main et vidéo lancée, nous avons certes pu éviter le premier mur d’eau – que l’on pourrait comparer à une voiture qui freine devant nous dans la circulation classique – mais c’était pour mieux prendre en frontal le deuxième mur d’eau avant de partir en toupie. S’il s’agissait d’un cycliste ou d’un piéton, il n’aurait pas survécu. Et s’il s’agissait d’un 36 tonnes, nous ne serions probablement plus là pour en parler.

A 35 km/h distraits par une vidéo, nous avons percuté frontalement les murs d'eau, avant de partir en toupie suite à des tentatives d'évitement trop brusques. ©Bernard Demoulin

“La manière de réagir au risque n’est pas la même quand on est distrait ou pas, commente Luigi Vroman. Les réactions sont souvent exagérées et on a souvent tendance à partir en tête à queue à cause de gros coups de volant subis pour réagir à un obstacle. Quand vous voyez une voiture sur l’autoroute qui a fait, seule, un tonneau, il y a de fortes chances que ce soit dû à la distraction. Le conducteur peut avoir dévié de sa trajectoire et, lorsqu’il s’en est rendu compte, a opéré un grand coup de volant qui, à cette vitesse, ne pardonne pas.”

18 % des moins de 34 ans regardent des vidéos en conduisant !

Selon une récente enquête de Vias, 18% des moins de 34 ans regarderaient régulièrement des vidéos tout en conduisant. ©Bernard Demoulin

Les résultats de notre test sont édifiants. D’autant plus lorsque l’on sait que les nouvelles technologies ont davantage tendance à détourner les automobilistes de leur tâche principale, à savoir celle de conduire. Aujourd’hui, on ne conduit plus seulement : on mange, on boit, on lit et on écrit des messages, on regarde des vidéos… “C’est problématique car, non seulement cela pousse l’automobiliste à quitter la route des yeux mais cela modifie aussi leur façon de réagir à un obstacle, commente Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Les automobilistes, surpris, se rapprochent trop de celui-ci et, leurs réflexes étant émoussés, donnent des coups de volant qui peuvent leur faire perdre le contrôle de leur véhicule.”

Benoît Godart se dit inquiet des tendances actuelles. Une toute nouvelle enquête de l’Institut Vias délivre des résultats inquiétants : 7 % des conducteurs belges ont regardé au moins une fois un film en conduisant au cours du mois précédant l’enquête. “Mais pour les moins de 34 ans, c’est… 18 % ! C’est hallucinant.”

Pour Benoît Godart, les sanctions à l’égard des contrevenants sont trop clémentes. “Mais surtout, il faut augmenter le risque de se faire contrôler. Aujourd’hui, on peut trop facilement passer entre les mailles du filet et regarder un film, un match de foot ou une vidéo TikTok sans se faire repérer des forces de l’ordre. C’est pourquoi nous plaidons ardemment pour la mise en services de caméras ANPR qui pourraient détecter et sanctionner ce genre de comportements. Avec un risque plus accru d’être sanctionné, les automobilistes seront moins enclins à regarder des vidéos ou à manipuler leur téléphone au volant.

La police organisera ces mercredi et jeudi une troisième action nationale de lutte contre la distraction au volant.