Nouveaux éléments et soutien inattendu pour Patrick Hoffman, en prison aux Etats-Unis depuis 37 ans: le combat d'Agnès pour prouver qu'il est innocent

Cet homme, Patrick Hoffman, elle vient de lui rendre visite pour la treizième fois dans le pénitencier de Walla Walla où il est enfermé depuis 1986. Walla Walla se trouve dans l'État de Washington, à l'ouest des États-Unis, du côté Pacifique.

Agnès n'était plus seule : emmenée par la réalisatrice belge Morgane Choupay, une équipe de tournage l'accompagnait. Le cinéma s'intéresse à l'affaire: un film, 'Bye For Now My Love', est en préparation, en Belgique, sur Patrick Hoffman, cette affaire que la DH suit depuis 2019.

L'Affaire Hoffman

La nuit du 27 août 1986, des policiers intervenaient, pour des raisons peu claires, dans la réserve amérindienne Salish, proche du Canada. Durant l'intervention, une fusillade se produisait. Un policier, dénommé Milliard, était tué, et son collègue John Dick blessé par balle. La police arrêtait deux Amérindiens Salish, Patrick Hoffman et son père. Ceux-ci clamaient leur innocence mais un tribunal, le 1er avril 1987, les condamnait à la prison à vie.

La sentence était prononcée par une juge alors en début de carrière et qui, peu avant de décéder dans les années 2000, sachant qu'elle avait condamné un innocent, demandait à son mari de faire l'impossible pour que Patrick Hoffman sorte de prison.

C'est la conviction d'Agnès Abramsen : des preuves ont été fabriquées. "Si Patrick avait reconnu le crime et accepté de plaider coupable, la justice l'aurait condamné à 15 ans et Patrick serait sorti de prison depuis 2001. Mais Patrick, parce qu'il est innocent, a refusé le marché. À cause de cela, son père est mort en détention. C'est aussi le sort qui l'attend si rien n'est fait. Or Patrick a maintenant 74 ans et soufre d'un cancer".

Dossier manipulé

Agnès Abramsen est à ce point engagée dans ce combat depuis neuf ans qu'elle a épousé Patrick Hoffman en prison, selon les traditions Salish.

Entre deux déplacements aux Etats-Unis, la Bruxelloise consacre du temps à relire le dossier encore et encore. Elle y trouve des incohérences, des invraisemblances, des contradictions. Selon elle, les expertises balistiques ont été tronquées. De l'endroit où il se trouvait, il était tout simplement balistiquement impossible que Patrick atteigne les policiers.

Cette juge en début de carrière, qui avait besoin de ne pas se mettre la police à dos, a écarté des témoignages essentiels. Des témoins ont affirmé que ni Patrick Hoffman ni son père n'ont ouvert le feu, mais des policiers. En clair, là où la justice voit deux meurtriers, Agnès Abramsen voit un homme sacrifié pour couvrir une bavure. Un policier, poursuit-elle, l'a d'ailleurs reconnu devant six témoins : "Nous savions que ce n'est pas Patrick Hoffman qui a tiré mais nous devions nous taire pour ne pas perdre notre travail".

Ce policier n'ayant toutefois pas voulu signer le témoignage, par crainte des représailles selon Agnès Abramsen, le tribunal a pu l'écarter et envoyer ainsi Patrick et son père finir leurs jours à Walla Walla. À travers l'affaire Hoffman, Agnès Abramsen dénonce les failles du système judiciaire américain

"Free Patrick Hoffman"

Pour elle, l'affaire en cache une autre. Le sous-sol de la réserve de Colville, où l'affaire se passe, recèle de l'or. De là, Agnès pense que les policiers de l'époque avaient intérêt à fermer les yeux sur des trafics dans lesquels certains d'entre eux étaient impliqués personnellement.

Vu depuis la Belgique, la cause qu'elle défend semble bien sûr perdue d'avance. Sauf qu'Agnès n'en a cure. Pour l'aider, elle a engagé aux États-Unis un bureau de détectives qu'elle paie de sa poche. Et depuis peu, elle est maintenant suivie par une équipe belge de cinéma emmenée par la réalisatrice Morgane Choupay et le chef-opérateur Benoît Delfosse. Ceux-ci l'ont accompagnée dans son treizième déplacement. Ils se sont notamment rendus sur les lieux de la fusillade. Ils ont également rencontré Patrick Hoffman dont la sagesse, au bout de tant d'années d'enfermement, les a bouleversés. L'équipe est rentrée persuadée que son procès n'a en tout cas pas été équitable.

A 80 ans, les 20 kilomètres

Agnès Abramsen voudrait partager son combat avec la terre entière. Si elle vient d'avoir 80 ans, l'âge n'est pas ce qui va l'arrêter. Elle voudrait convaincre Kim Kardashian qu'elle sait sensible aux erreurs judiciaires à répétition de la justice américaine.

Agnès Abramsen a également trouvé un autre moyen de médiatiser son combat : les 20 kilomètres de Bruxelles. Elle qui n'a jamais couru s'est entraînée plusieurs semaines dans un Basic Fit, et participera, dimanche, aux 20 kilomètres, à l'allure qui sera la sienne.

Vous la reconnaîtrez : elle portera un dossard " Free Patrick Hoffman". Chacun est invité à la rejoindre. Pour l'instant, ils seront une dizaine à ses côtés.

Autre projet : un crowfounding pour récolter des fonds afin de financer un avocat américain. Vu ce qu'ils demandent là-bas, il faudrait récolter 100 000 dollars.

Cancer

Il y a urgence. Patrick Hoffman ne va pas bien. Il se bat, avec courage, contre un cancer diagnostiqué l'an passé. Sur les dernières photos, il paraît très amaigri.

Mais Patrick Hoffman, dont le nom amérindien est Medecine Bear, sait qu'à 7 947 km du pénitencier, une Bruxelloise se bat comme une lionne, et rien ni personne ne l'arrêtera. Dans une lettre que nous avons sous les yeux, Patrick a écrit : "Ma femme donnerait sa vie pour me libérer parce qu'elle sait que je suis innocent".