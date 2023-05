Avant de tuer son mari, elle avait attiré un jeunot pour un "plan sexe": au mauvais endroit au mauvais moment, il avait tout du coupable idéal

Dix jours plus tard, le 22 décembre, les mâchoires du piège se refermaient sur un jeune de 23 ans. Kristijan faisait un coupable idéal : il se trouvait au moment du crime dans la maison du crime. Au mauvais endroit au mauvais moment.

Kristijan clamait son innocence. Personne ne le croyait. Le juge l’inculpait pour meurtre et l’envoyait deux mois en prison.

Qui lui rendra ces deux mois ? Et que s’est-il passé pour qu’un jeune sans histoire, inconnu de la justice, simple client d’une discothèque, fasse ainsi figure de suspect numéro un ? Enquête sur une affaire incroyable.

Plan sexe

Il est si facile d’envoyer un homme en prison : avec le recul, c’est ce que doit penser ce garçon qui, le samedi 10 décembre dernier, sortait en boîte, avec des amis, fêter un anniversaire, tout simplement. En discothèque, Kristijan faisait la rencontre de deux femmes. Deux sœurs, Gladys et Monica, d’origine bolivienne, plus âgées que lui.

Monica lui disait avoir 32 ans – elle en a, en réalité, 41. Gladys vient d’avoir cinquante ans. La discothèque, l’ambiance et les vodkas-cocas créaient cette alchimie qui rapproche. Bref, Monica invitait Kristijan à finir la nuit avec elle et chez elle, cet immeuble rose de l’avenue Henry Torley. Kristijan n’allait pas refuser.

Nous sommes maintenant le dimanche aux petites heures, il est 4 ou 5 heures du matin et chacun a bien bu.

L’après-midi, un médecin appelé à l’adresse, trouvait, au salon, le corps de Victor Van den Hende, par terre, allongé sous une couverture, la tête sur un coussin, le visage marbré d’ecchymoses. Le médecin refusait le permis d’inhumer, la police était alertée et l’enquête débutait.

Comme de juste, Monica déclarait avoir ramené un jeune homme rencontré en boîte de nuit. Victor, son mari, les avait surpris mais les choses s’étaient bien passées. La jeune femme ne pouvait rien dire de plus. À son réveil, son mari ne vivait plus. Le jeune homme, quant à lui, avait disparu.

Angleterre-France

En décembre se disputait la Coupe du Monde au Qatar.

Les enquêteurs, reconstituant l’emploi du temps de chacun, apprenaient que le samedi soir, Victor s’était rendu chez son frère. Les deux avaient suivi la rencontre Angleterre-France. Après l’élimination des Anglais, Victor était rentré seul avenue Torley.

Monica, elle, avait passé une journée de shopping au Grand-Duché, avec sa sœur, Gladys. De retour vers 21 h 30, la maison était vide. Victor se trouvant chez son frère.

Elles avaient alors décidé de sortir en boîte d’où Monica était revenue, aux petites heures, accompagnée d’un jeune homme qui, disait-elle, l’avait draguée toute la soirée.

Victor, qui ne dormait pas, les avait surpris. Il n’avait pas pris ombrage de la situation mais au contraire, les avait rejoints, et ils avaient “fait la fête” à trois. Ensuite Monica, fatiguée, les avait laissés et était montée se coucher.

A son réveil, en début d’après-midi, elle avait trouvé Victor au salon, allongé sur le plancher, et cru qu’il dormait. Il arrivait parfois à son mari de s’endormir ainsi. Quant au jeune homme, il avait disparu.

Plus tard, constatant que Victor ne bougeait plus, elle avait appelé le médecin, qui avait constaté le décès. Le jeune homme avait disparu, répétait-elle, ainsi qu’un peu d’argent dans le portefeuille de Victor, un billet de 50 euros.

Qui est Kiki

La position du corps, les ecchymoses sur le visage ainsi que des relents d’alcool alors qu’aucune boisson n’était visible dans la pièce, alertaient le médecin.

Vue l’absence de traces d’effraction sur la porte de rue, personne n’avait pu s’introduire de l’extérieur. L’autopsie, enfin, confirmait l’origine criminelle du décès par asphyxie, probablement étranglement.

L’enquête prenait forme. En réalité, le chemin était tracé. Il restait à identifier le mystérieux jeune homme qui s’était éclipsé et dont Monica disait n’avoir pas retenu le nom, ni même le prénom.

À la discothèque, le personnel se rappelait un certain “Kiki”. Des images de vidéosurveillance le montraient vêtu d’un pull Lacoste et de baskets blanches.

Mais dans une ville d’un million d’habitants, comment identifier un homme dont on sait juste qu’on le surnommerait “Kiki” et qu’il porte des baskets blanches.

Dix jours, c’est le temps qu’il a fallu aux enquêteurs pour identifier Kristijan R. qui est effectivement né en novembre 1999 et habite Laeken.

Kristijan, qui avait appris de son côté que la police le recherchait, s’est présenté spontanément, ignorant à ce moment ce dont il retournait. En effet, il avait rencontré deux femmes, dix jours plus tôt, dans un dancing à Forest, et avait suivi l’une d’elles, la plus jeune, pour une after party.

Mais lorsque les enquêteurs lui ont parlé du mari trouvé mort au salon et des soupçons, Kristijan a nié. En vain. Le 23 décembre, avant-veille de Noël, le juge d’instruction l’envoyait derrière les barreaux

Appât

Il avait fallu dix jours pour identifier Kristijan R. et l’arrêter. Il a fallu deux mois pour qu’une autre vérité apparaisse et s’impose. Dans celle-ci, Monica a/aurait laissé miroiter au jeune homme la perspective de passer un bon moment. Les deux arrivés à Beersel, Victor, le mari, effectivement réveillé, les a surpris. Monica n’a pas présenté Victor comme son mari, mais comme le frère du mari de sa sœur Gladys. Puis, comme il était question de sexe, Monica aurait proposé à Kristijan d’aller l’attendre dans sa chambre, à l’étage. Elle souhaitait avoir d’abord un entretien avec Victor.

Comme proposé, Kristijan a rejoint la chambre, s’est dévêtu et a attendu. Au bout d’un quart d’heure, ne voyant pas Monica revenir, il a compris que sa chance avait tourné, et s’est rhabillé.

Descendant alors à pas de loup, il a entrevu Monica, dans l’entrebâillement de la porte du salon, accroupie sur son mari, s’appuyant à genoux sur lui en pesant de son bras sur sa gorge.

Kristijan n’est pas intervenu. Il les a laissés et s’est éclipsé sans demander son reste.

Monica pouvait penser que les enquêteurs ne réussiraient jamais à l’identifier. Et qu’au cas improbable où ils y parviendraient, eh bien ce jeune homme ferait un excellent coupable : il se trouvait au mauvais moment au mauvais endroit, au moment du crime dans la maison du crime. Et c’est exactement ce qu’il s’est passé.

Comme deux étrangers

Il a fallu les efforts et le talent de ses conseils, les pénalistes Jocelyn De Roeck et Yannick De Vlaemynck, pour démêler tout cela et obtenir la libération de Kristijan R. au bout de deux mois de préventive.

Monica était arrêtée. Sa sœur Gladys, qui avait également été suspectée, a finalement, comme Kristijan, été remise en liberté.

S’il faut rappeler ici la présomption d’innocence, voilà une affaire qui prend maintenant la direction de la cour d’assises.

Chambres à part

Victor Van den Henden avait 69 ans. Monica, 41. Marié depuis sept ans, le couple ne s’entendait plus. Ils faisaient chambres à part, ne se parlaient plus, vivaient comme deux étrangers dans cet immeuble à la façade rose de l’avenue Torley. Victor, qui avait de l’argent de côté, avait découvert que Monica avait récemment vidé son compte d’épargne.

Elle voyait d’autres hommes, et il le savait. Il voulait divorcer, et elle le savait.

Victime d’une attaque cérébrale, Victor Van den Henden était très diminué. On le comprenait difficilement.

Cet ancien comptable avait ses habitudes. On le voyait, le soir, au café, assis à sa table où il buvait sa Carmélite puis rentrait, tristement, rejoindre une femme de vingt-huit ans plus jeune qui n’avait plus d’intérêt pour lui.

Me Jocelyn De Roeck, qui défend Kristijan, s’est réjouie de constater qu’en remettant son client en liberté, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a fini par “voir clair” dans cette affaire épouvantable et tordue où un homme très affaibli a perdu la vie, et où un jeune sans histoire a été suspecté à tort et jeté deux mois en prison, pour rien.