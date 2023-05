Un copain débarque chez Zeki Cavas, 13 ans. Il veut emporter, lui et son frère, à cet emplacement vague faisant office de terrain de foot. Le frérot Gevrye n’a que 5 ans mais veut, lui aussi, jouer dans la cours des grands. Il y a surtout fusion : “On adorait jouer ensemble, se chamailler gentiment”, se souvient Zeki.

Zeki ©DR

Pragmatique, la maman recadre tout le monde dans la réalité : Gevrye a un rendez-vous médical à 15 heures. Ses frères partis, le garçon parviendra tout de même à quitter le domicile molenbeekois. Nous sommes en 2023… et plus personne, du moins s’étant signalé, ne l’a revu depuis. “Il a probablement tenté de nous rejoindre”, interprète Zeki.

guillement Pour toute ma famille, il est toujours présent, vivant, même s’il est absent. Tout le monde a une photo de lui qui trône dans son lieu de vie. À chaque réunion de famille, c’est comme s’il était toujours vivant avec nous bien que sans nous.

Lorsque ce dernier et son frère regagnent le domicile familial vers 17 heures, c’est l’angoissant quiproquo. Les parents pensaient Gevrye avec ses frères, ceux-ci le pensaient à la maison. Aucun de ces deux cas de figure ne correspondait à la réalité.” Nous avons directement contacté des membres de la famille et des proches. Nous avons fouillé le parc près de chez nous. Mais rien…”, témoigne Zeki.

À 18 heures, Zeki et son papa se rendent à la police : “On nous a dit de revenir à 23 heures s’il n’était pas réapparu. Vous vous rendez compte. ? Pour un enfant de 5 ans ? C’est pas comme s’il était ado parti chez un copain sans prévenir. Ce n’est que le lendemain que la PJ est venue pour prendre note. Ils ont fouillé la maison. Comme si… Ma maman devenait folle. Deux jours plus tard, une annonce de disparition à la TV. Quelques jours plus tard, des affiches dans le quartier. Plus tard, rien. Que des trous dans le dossier. Ils cherchaient au ralenti. Nous n’étions qu’une famille pauvre, perdue. Mener notre propre enquête, notre propre campagne de sensibilisation ? Il n’y avait pas encore les réseaux sociaux. En fait, la police devait agir tout de suite, On le sait. Après, on diminue les chances.”

Gevrye Cavas à 5 ans ©DR

Quatre ans plus tard, l’espoir inonde enfin cette ample famille animée par 14 enfants. L’inspecteur Dooms, qui travaillait à la crim’, émerge de l’appareil judiciaire tel une source inespérée et rayonnante de solarité. “Le dossier n’intéressait personne parce qu’il était un enfant d’étrangers (NdlR. turcs)”, confiera-t-il à la DH une fois parti à la retraite. C’est un magistrat jeunesse, qui a déterré le drame. “Monsieur Dooms, je sais que c’est un dossier qui n’intéresse personne. Il se fait que moi, ce dossier, j’y tiens.”

À lire aussi

“Quand je l’ai repris, je me suis rendu compte que cette famille était littéralement abandonnée, complètement laissée dans sa douleur”, témoignait Jean Dooms. “On n’avait même pas songé à chercher les empreintes de l’enfant. On avait remballé un témoin important en lui disant de revenir un autre jour. “

Dooms est impliqué : Très… “Très proche, très familier avec nous”, témoigne Zeki. “Il a eu quelques pistes. Qui n’ont rien donné.” Le seul témoignage est celui de cette dame qui a fourni sous hypnose en 1996 des précisions pouvant constituer le départ d’une piste. Dooms parti à la retraite, le dossier s’est étouffé machinalement.

Embourbé dans la colère et la rancune, Zeki, tout comme le clan familial qui, après l’épisode Molenbeekois s’est posé à Liège, ne l’est pas. “C’était une autre époque. Il n’y avait pas les moyens technologiques actuels. On ne parlait pas beaucoup d’enlèvements d’enfants qui n’étaient pas une priorité, il aura fallu l’affaire de Julie et Melissa pour conscientiser”, admet Zeki. “Mais je pense tout de même que la police pouvait faire mieux. Mais je vis plus dans l’espoir que dans le ressentiment ou la haine même si cela fait 18 ans que nous n’avons plus eu le moindre contact avec une source policière ou judiciaire. J’ai des enfants, un travail je dois aller de l’avant. Je suis, comme toute la famille, convaincu que mon petit frère est toujours vivant. Sinon, après autant de temps, on l’aurait retrouvé. Peut-être est-il dans une famille qui ne connaît même pas ses origines ? Pour toute ma famille, il est toujours présent, vivant, même s’il est absent. Tout le monde a une photo de lui qui trône dans son lieu de vie. À chaque réunion de famille, c’est comme s’il était toujours vivant avec nous bien que sans nous. Sur son lit de mort, jusqu’à la dernière goutte, maman réclamait qu’on lui rappelle le prénom de son fils.”

Gevrije à droite sous la dame en rouge. Zeki, le frère à sa droite avec un pulle rouge blanc bleu. Le gamin est entouré de frères, cousins et oncles. ©DR

Dès la création de Child Focus, dans la foulée de l’Affaire Dutroux, la famille de Zeki a été considérée par l’organisme. “Dans ce contexte,”Julie et Mélissa”, nous avons même pris un avocat et un tribunal a estimé qu’à la base, il y avait eu des manquements à l’enquête. Nous avons reçu quelques indemnités mais on s’en foutait de ça. “

Via les moyens technoogiques, voici à quoi resseblaint l'enfant dispari à 14, 18 et 24 ans. ©DR

Ce jeudi 25 mai à 10 h 30, rue Nicolas Doyen à Molenbeek, Child Focus dévoilera une énorme fresque murale à l’effigie de Gevriye Cavas. “Nous espérons que ce mur soit le premier d’une longue série sachant qu’une dizaine d’enfants disparus de longue date n’ont toujours pas été retrouvés.”