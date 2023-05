Ce que cette dernière n'a pas accepté. Au point qu'elle avait fait irruption chez sa rivale amoureuse, après avoir volé les clés de la maison au professeur de musique. Quand elle est arrivée, elle avait, en mains, une seringue à insuline et un chiffon plein d'éther.

D'après le procureur, la médecin voulait tuer sa rivale amoureuse, mais elle s'en défendait: "Je tenais le tissu avec de l’éther et la seringue et je voulais la convaincre de parler."

"Je ne pouvais pas accepter son ‘non’ et je m’y suis tenue. Je m’étais donné l’idée que j’avais besoin de lui parler pour lui faire comprendre que je n’avais pas de mauvaises intentions. J’ai fait l’erreur de conduire plusieurs fois chez elle et de me tenir dans sa rue", se justifiait la docteur.

Sa version n'a pas convaincu le tribunal qui lui a octroyé une peine de prison de 10 ans.