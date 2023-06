Comment construire une bombe, comment tuer ou violer une femme ? Quand un nouveau modèle d’intelligence artificielle, non censuré, crée la polémique

Depuis la mise en ligne de Chat GPT à la fin du mois de novembre, il ne se passe pas une semaine sans que ce système d’intelligence artificielle (IA) ou l’une de ses imitations suscitent de nouvelles polémiques. Créée avant tout pour offrir des réponses à des questions formulées par des humains et converser avec ces derniers, cette forme d’IA peut être particulièrement précieuse lorsqu’elle est utilisée en bon père de famille. Mais depuis son lancement, elle accumule surtout les controverses : étudiants qui font faire leurs travaux par ces logiciels, affirmations erronées (l’IA a notamment expliqué où trouver les meilleurs œufs de vache), fake news et interprétations foireuses de l’histoire, comme lorsqu’elle a prétendu qu’Adolf Hitler avait beaucoup œuvré en faveur de l’économie et de la renommée de l’Allemagne…