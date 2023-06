Huit personnes ont pu être interpellées lors de l’opération. Elles sont actuellement entendues par la police judiciaire fédérale de Liège et seront éventuellement présentées au juge d’instruction qui décidera d’éventuels inculpations et placements sous mandat d’arrêt. L’opération peut d’ores et déjà être qualifiée de réussie puisqu’une arme de poing, cinq kilos de cocaïne et 30 000 euros en liquide. Les préventions retenues, à ce stade, sont trafic de stupéfiants en association et organisation criminelle.

En parallèle, le juge d’instruction a émis un mandat d’arrêt européen à charge d’un suspect qui a été interpellé par la police allemande. Le parquet fédéral poursuivra la procédure de remise à la Belgique de cette personne.

Historique du dossier

Ce dossier s’inscrit dans le cadre d’une enquête remontant à plusieurs années, avec des connexions apparentes avec la mafia italienne (calabraise) ‘Ndrangheta.

En 2015 déjà, la Guardia di Finanza de Catanzaro avait lancé l’opération Gentleman, conduisant à l’arrestation de 33 personnes, membres d’un clan mafieux. L’enquête italienne mettait en lumière un vaste trafic de drogue, dont de la cocaïne, en provenance d’Amérique du Sud. Après trois années de fuite, le chef du clan fut arrêté à Francfort.

Au cours de ces trois années de cavale, cette personne avait établi une nouvelle base logistique à Francfort, en Allemagne afin d’organiser le trafic de drogue depuis, notamment, la Belgique et à destination du sud de l’Italie. En novembre 2020, les autorités judiciaires furent averties de la présence de certains suspects en région liégeoise, constituant ainsi le point de départ de l’enquête belge.

Cette enquête initiée en Belgique par la PJF de Liège (section crime organisé), en association avec ses collègues italiens de Catanzaro et allemands de Francfort, a révélé l’existence potentielle en Belgique de cellules d’extraction, c’est-à-dire chargées du retrait des marchandises clandestinement transportées vers, par exemple, un port – opérant tant à l’Est de l’Europe (Odessa en Ukraine), qu’au sud (Espagne) et au nord de l’Europe (Suède, Norvège), sans oublier la Belgique et les Pays-Bas.

L’enquête judiciaire, enrichie par une masse d’informations issues du démantèlement du réseau crypté SKY ECC, a permis de mieux analyser l’ampleur du trafic.

Le démantèlement d’un laboratoire d’extraction de cocaïne découvert en région anversoise en juin 2021, et pouvant être lié à cette organisation criminelle, confortera l’idée de l’implantation d’un réseau criminel sur le territoire belge. Jusqu’à présent, plusieurs sujets liés à l’organisation criminelle incriminée ont été déjà arrêtés en Italie, Belgique, Allemagne, Suède et Ukraine, et plusieurs centaines de kilos de cocaïne ont déjà été saisis en Europe et en Amérique du Sud.