Mort d'un enfant à Gand: détention prolongée pour la mère du petit Raoul

La mère de Raoul a été placée sous mandat d'arrêt à la mi-avril par un juge d'instruction. Elle est, entre autres, soupçonnée de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre. La trentenaire avait directement rejeté la responsabilité sur son ex-compagnon mais, plus tard, sa fille avait déclaré que le couple était bel et bien présent lorsque le corps avait été jeté à l'eau.

Le compagnon de la mère de Raul avait, quant à lui, été interpellé le 14 avril à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. L'homme de 34 ans est également soupçonné d'être impliqué dans la mort du garçon.