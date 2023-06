Coup dur pour le gang des Turtles : le bras droit du baron de la drogue Nasseredine “Nadori”, qui tire les ficelles de Dubaï, arrêté à Anvers

Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale d’Anvers ont ainsi pu perquisitionner mardi matin sept endroits à Borgerhout et Anvers. Les perquisitions domiciliaires faisaient partie d’une enquête sur l’organisation autour du baron de la drogue en fuite Nasserdine “Nadori” T. (35 ans), un nom bien connu dans le milieu anversois.

C’est ni plus ni moins que le gang des Turtles, dont “Nadori” est l’un des membres les plus connus de l’organisation criminelle qui a été frappée par la foudre. Il était impliqué dans la sanguinaire guerre des gangs au sein de la mocromafia néerlandaise en 2012 à cause d’un lot manquant de 200 kg de cocaïne. À l’époque, “Nadori” s’est enfui au Maroc. Il y a même échappé à une tentative d’assassinat. L’année dernière, il a été condamné à cinq ans de prison supplémentaires dans l’affaire de l’organisation de la drogue Mixers, appartenant à sa famille. L’homme est toujours en fuite et mènerait une vie de débauche à Dubaï, d’où, comme de nombreux barons de la drogue, il tire les ficelles jusqu’à Anvers.

À Borgerhout, la famille de T. possède plusieurs maisons et entreprises. L’un des bâtiments est apparu comme un lieu de cachette pour les stocks de cocaïne et pour l’argent gagné grâce à la vente. C’est en ces lieux que les perquisitions ont eu lieu.

Au final, le bras droit de “Nadori” basé à Anvers, Soufian T., alias 'De Burgemeester', a été interpellé ainsi que deux autres hommes soupçonnés d’être impliqués dans l’importation de lots de cocaïne et de blanchiment de l’argent de la drogue.