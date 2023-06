Des policiers impliqués dans la rixe avec des jeunes lors de la descente de la Lesse “rôderaient” près de leur école : “Ils ont même suivi un élève”

À lire aussi

Ce vendredi, le conseiller communal molenbeekois Ahmed El Khannouss s’est exprimé sur l’incident au micro de BX1. D’après lui, certains policiers impliqués “rôderaient” actuellement autour de l’athénée de Molenbeek dans laquelle les jeunes bruxellois concernés sont scolarisés.

”Ils ont même suivi un élève qui a téléphoné à son professeur pour dire qu’un policier le suivait”, a-t-il affirmé. Pour Ahmed El Khannouss, il est nécessaire d’enquêter sur le profil de ces enquêteurs afin de vérifier qu’ils n’ont pas un comportement inadéquat. Par ailleurs, l’affaire aurait, selon lui, été minimisée et on aurait demandé aux professeurs et aux élèves de ne pas ébruiter l’évènement.